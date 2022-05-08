Сговор нефтяных магнатов? В Европе, которая дает топливо Украине, взлетели цены на горючее

В Европе началось подорожание топлива / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Война России в Украине спровоцировала скачок цен на дизельное топливо и бензин в Европе.

Об этом сообщает издание DW.

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В рейтинге подорожания топлива лидирует Германия. Здесь цена на дизельное топливо увеличилась на 47 центов за один литр. Растут цены и в других европейских странах:

в Швеции и Латвии — с 1,66 евро до 2,04 евро/л (на 38 центов);

во Франции — на 17 центов;

в Италии – на 5 центов.

Прибавляет в цене не только дизельное топливо, но и бензин. Так, литр бензина Super 95 с 21 февраля по 25 апреля в Германии стал дороже на 23 цента за один литр, в Австрии – на 24 цента.

Хотя, в Венгрии, которая отказывается поддерживать эмбарго на импорт российской нефти, стоимость бензина низилась на 6 центов, а в Италии – на 8.

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Бензиновый кризис в Украине

Две недели назад украинские автомобилисты столкнулись с острым дефицитом топлива, на АЗС в больших городах появились ограничения – до 10 литров в одни руки.. Спокойно заправиться сейчас также невозможно.

Также есть тенденция к тому, что обычным водителям продают только премиальные виды топлива, а наиболее популярными заправляют машины критической инфраструктуры и ВСУ.

Ранее мы писали, что на украинском рынке АЗС может появиться польская компания. О том, за сколько продают гоючее на заправках читайте в нашем материале.