Змова нафтових магнатів? У Європі, яка дає паливо Україні, злетіли ціни на пальне

У Європі почалося подорожчання палива / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Війна Росії в Україні спровокувала стрибок цін на дизельне паливо та бензин в Європі.

Про це повідомляє видання DW.

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У рейтингу подорожчання палива лідирує Німеччина. Тут ціна на дизельне паливо збільшилася на 47 центів за літр. Зростають ціни та в інших європейських країнах:

у Швеції та Латвії – з 1,66 євро до 2,04 євро/л (на 38 центів);

у Франції – на 17 центів;

в Італії – на 5 центів.

Додає в ціні не лише дизельне паливо, а й бензин. Так, літр бензину Super 95 з 21 лютого по 25 квітня в Німеччині став дорожчим на 23 центи за один літр, в Австрії – на 24 центи.

Хоча в Угорщині, яка відмовляється підтримувати ембарго на імпорт російської нафти, вартість бензину знизилася на 6 центів, а в Італії – на 8.

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Бензинова криза в Україні

Два тижні тому українські автомобілісти зіткнулися з гострим дефіцитом палива, на АЗС у великих містах з'явилися обмеження – до 10 літрів в одні руки. Спокійно заправитися зараз також неможливо.

Також є тенденція до того, що звичайним водіям продають лише преміальні види палива, а найпопулярнішими заправляють машини критичної інфраструктури та ЗСУ.

Раніше писали, що на українському ринку АЗС може з'явитися польська компанія. Про те, за скільки продають на заправках, що гоює, читайте в нашому матеріалі.