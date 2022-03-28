Шантаж не пройдет: G7 отказалась платить за газ в рублях, как хотел Путин

Европа отказалась от покупки газа в рублях / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Требование России относительно осуществления оплаты за газ исключительно рублями страны ЕС выполнять не будут.

Об этом сообащет издание Reuters.

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Так, по словам вице-канцлера и министра экономики Германии Роберта Габека, об этом договорились министры энергетики стран G7 во время конференции.

"Все министры G7 согласились, что это одностороннее и явное нарушение существующих контрактов", – сказал Хабек. Министры "еще раз подчеркнули, что заключенные договоры действительны, и компании должны их уважать. Оплата в рублях недопустима, и мы призываем заинтересованные компании не выполнять требования Путина", – заявил он.

При этом канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что немецкие закупщики российсского газа подписывали контракты на оплату за голубое топливо в евро, поэтому транзакции будут проводиться только в этой валюте.

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Оплата за газ рублями

Задумка президента РФ Владимира Путина была жестко встречена всем европейским сообществом. Так, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что время, когда Россия могла шантажировать Европу газом и нефтью, прошло.

По словам политика, этим решением Путин пытается обойти санкции и заставить Евросоюз нарушить свои же контрактные договоренности.

Чиновница заверила, что ЕС не даст Кремлю такого шанса.

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