Шантаж не вдасться: G7 відмовилася платити за газ у рублях, як хотів Путін

Європа відмовилася від покупки газу у рублях / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Вимога Росії щодо оплати за газ в рублях країни ЄС не виконуватимуть.

Про це повідомляє видання Reuters.

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За словами віцеканцлера та міністра економіки Німеччини Роберта Габека, про це домовилися міністри енергетики країн G7 під час конференції.

"Всі міністри G7 погодилися, що це одностороннє та явне порушення наявних контрактів, – сказав Габек. – (Міністри) ще раз наголосили, що укладені договори дійсні й компанії повинні їх поважати. Оплата в рублях неприпустима, і ми закликаємо зацікавлені компанії не виконувати вимоги Путіна".

Тим часом канцлер Німеччини Олаф Шольц зазначив, що німецькі компанії, які купували російський газ, підписували контракти на оплату палива в євро, тому транзакції будуть проводити лише у цій валюті.

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Оплата за газ рублями

Задум президента РФ Володимира Путіна був жорстко зустрінутий усією європейською спільнотою. Зокрема, глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що час, коли Росія могла шантажувати Європу газом та нафтою, минув.

За словами політика, цим рішенням Путін намагається обійти санкції та змусити Євросоюз порушити свої ж контрактні домовленості.

Фон дер Ляєн запевнила, що ЄС не дасть Кремлю такого шансу.

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"Сьогодні" також писали, як росіяни житимуть під потужними світовими санкціями та як війна Росії в Україні вдарить по всьому світу.