Социальное жилье: в Украине планируют построить микрорайон для переселенцев

Переселенцы могут поселиться в отдельном микрорайоне / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В Ивано-Франковской области планируют построить жилье для вынужденно переселенных украинцев из других регионов.

Как рассказал городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, под строительство выделили 10 гектаров земли.

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Проект социального жилья планируется реализовать с международными партнерами. Предварительно планируют построить микрорайон из пятиэтажных домов на 2500 квартир.

Земля под строительство

Сначала выделили землю для этих нужд в селе Чернево. Стоимость строительства составляет около 20 млн долларов США. Однако вскоре община села выступила против строительства, поэтому разрешение отменили и сейчас ищут другой участок для строительства жилья.

Руслан Марцинкив отметил, что большинство переселенцев вернутся домой в свои города. Но есть определенная группа людей, которым некуда возвращаться. Поэтому община должна подумать, где их расселить в долгосрочном периоде, обеспечить работой или учебой.

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Жилье для переселенцев

Уже не первый день в Украине ведутся дискуссии о том, как правильно обеспечить переселенцев жильем – построить для них новые помещения или дать деньги и выбор среди имеющихся на рынке предложений. Соучредители платформы ЛУН убеждены, что лучше, чтобы украинцы сами могли выбрать.

Денис Цыганок подчеркнул, что государство не должно ни строить и раздавать жилье, ни выкупать его, ни ремонтировать или арендовать, чтобы отдать переселенцам. Этим должен заниматься бизнес.

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Андрей Мима отметил, что стандартные методы строительства предусматривают до 2-х лет для строительства многоэтажки. Даже если постараться вести работы побыстрее, к зиме построить жилье в Украине никак не успеют, не говоря о времени на отделку квартиры. Более логично было бы воспользоваться вторичкой – дать возможность владельцам инвестиционных квартир наконец-то их продать и возместить им деньги только на ремонт.

Ранее "Сегодня" писали, на что нужно обращать внимание обеим сторонам, участвующим в аренде квартиры. Узнайте, что планируют делать с недвижимостью в освобожденных от оккупантов городах Украины.