Соціальне житло: в Україні планують збудувати мікрорайон для переселенців

Переселенців можуть поселити в окремому мікрорайоні / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

В Івано-Франківській області планують збудувати житло для вимушено переселених українців з інших регіонів.

Як розповів міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків, під будівництво виділили 10 гектарів землі.

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Проєкт соціального житла планують реалізувати з міжнародними партнерами. Попередньо планують звести мікрорайон з п’ятиповерхових будинків на 2500 квартир.

Земля під будівництво

Спершу виділили землю для цих потреб у селі Черніїв. Вартість будівництва становить приблизно 20 млн доларів США. Однак невдовзі громада села виступила проти будівництва, тож дозвіл скасували й наразі шукають іншу ділянку для зведення житла.

Руслан Марцінків зауважив, що більшість переселенців повернуться додому в свої міста. Але є певна група людей, яким немає куди повертатися. Відтак, громада мусить подумати, де їх розселити в довгостроковому періоді, забезпечити роботою чи навчанням.

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Житло для переселенців

Уже не перший день в Україні точаться дискусії щодо того, як правильно забезпечити переселенців житлом – збудувати для них нові помешкання чи дати грошей і вибір серед наявних на ринку пропозицій. Співзасновники платформи ЛУН переконані, що краще, аби українці сами мали змогу обрати.

Денис Циганок наголосив, що держава не повинна ані будувати й роздавати житло, ані викуповувати його, ані ремонтувати чи орендувати, щоб віддати переселенцям. Цим має займатися бізнес.

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Андрій Міма зазначив, що стандартні методи будівництва передбачають до 2-х років для зведення багатоповерхівки. Навіть якщо постаратися вести роботи швидше, до зими збудувати житло в Україні ніяк не встигнуть, не кажучи про час на оздоблення квартири. Більш логічно було б скористатися вторинкою – дати можливість власникам інвестиційних квартир нарешті їх продати та відшкодувати їм гроші лише на ремонт.

Раніше "Сьогодні" писали, на що потрібно звертати увагу обом сторонам, які беруть участь в оренді квартири. Дізнайтеся, що планують робити з нерухомістю в звільнених від окупантів містах України.