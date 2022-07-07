Сооружения не подлежат реконструкции: сколько стоит отстроить Мариуполь

Полную сумму нанесенного ущерба смогут посчитать после деоккупации / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Россияне уничтожили и повредили в Мариуполе 1356 многоэтажных домов, разбомбили 40% от всех частных домов.

Как сообщил мэр города Вадим Бойченко, большинство сооружений не подлежит реконструкции, поэтому нужно будет строить новые.

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По предварительным подсчетам экспертов, на полное восстановление города после освобождения от российских захватчиков уйдет от 7 до 10 лет. Стоимость реконструкции и строительства инфраструктуры оценивают более чем в 14 млрд долларов.

В обновленном городе сможет проживать ориентировочно 220 тысяч человек. Окончательные цифры смогут назвать после деоккупации, когда оценят разрушенные дома.

К восстановлению Мариуполя планируют привлекать инвесторов и международных партнеров. О готовности оказать поддержку заявил Европейский инвестиционный банк и украинский бизнес.

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Относительно послевоенного восстановления местные власти общаются с представителями европейских городов, которые понесли подобные потери во время Второй мировой войны. В частности, Гданьск, Варшава, Дрезден и Роттердам. Привлекают экспертов Европейского банка реконструкции и развития, Всемирного банка, международных компаний.

Планы по восстановлению Украины

На днях состоялась конференция в швейцарском городе Лугано, где был презентован план послевоенного восстановления Украины. В общей сложности на 850 проектов нужно привлечь 750 млрд долларов инвестиций, из них 130 млрд долларов должны направить на проекты в энергетическом секторе.

Украина планирует увеличить мощность "зеленой" энергетики в 3 раза – до 30 ГВт к 2032 году. Это позволит стране стать одним из основных поставщиков чистой энергии в Европу и развивать инновационные проекты водородной энергетики.

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Среди прочего планируют отстраивать уничтоженные оккупантами энергетические объекты, завершить нефтепровод Адамова Застава – Броды, увеличить ядерные мощности страны, а также развивать ветровые и гидроэлектростанции.

В украинских подземных хранилищах будут храниться запасы газа как для Украины, так и для поставок в ЕС. Украина будет иметь доступ к LNG-терминалам Польши, Греции, Хорватии, Турции, Италии, Германии. Намерены построить новый нефтеперерабатывающий завод и развивать производство биотоплива (биоэтанола, биодизеля, биометана, биомассы).

"Сегодня" ранее рассказывали, что в Украину должны зайти новые инвестиции, а также писали, сколько денег выделит ЕС на восстановление нашей страны.