Спланированный обстрел Авдеевского коксохима войсками РФ: гибель 10 работников подтвердили

В Метинвесте подтвердили гибель работников завода после обстрела Авдеевки / Фото: Getty Images, Нацполиция, Коллаж: Сегодня

3 мая российские военные нанесли удар по Авдеевке в Донецкой области. В результате обстрела погибли работники местного завода.

Как сообщили в пресс-службе группы Метинвест Рината Ахметова и Вадима Новинского, оккупанты обстреляли Авдеевский коксохимический завод.

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"В результате прямого попадания в пассажирский транспорт 10 сотрудников завода погибли, примерно 20 – получили тяжелые ранения", – рассказали в компании.

При обстреле Авдеевского коксохима погибли 10 работников завода / Фото: Нацполиция

Всех раненых отвезли в Авдеевскую городскую больницу. Метинвест выражает соболезнования семьям погибших и обещает оказать необходимую помощь и материальную поддержку семьям пострадавших. Информацию о состоянии пострадавших будут обновлять.

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10 человек погибли / Фото: Нацполиция

Еще почти 20 мирных жителей получили ранения / Фото: Нацполиция

Циничный план

Представители группы Метинвест осуждают действия российских захватчиков и убеждены, что обстрел был спланирован. Трагедия произошла как раз после окончания смены, когда мирные жители пришли на остановку и собирались ехать домой.

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Обстрел был четко спланирован российскими военными / Фото: Нацполиция

"Это цинично спланированные действия и скорректированный прицельный обстрел гражданских, у которых есть семьи, дети, которые не сдали свой город в 2014 году и продолжают вместе с защитниками поддерживать Украину", – отметили в компании.

Действия войск РФ в Метинвесте назвали геноцидом украинцев со стороны россиян. Эти события происходят на виду у всего мира, во многих украинских городах. В частности в Мариуполе, где с 24 февраля идут ожесточенные бои, уничтожается инфраструктура, гибнут женщины, пожилые люди и дети.

Что известно о трагедии

Удар по Авдеевскому коксохиму произошел в 17:20. Попали в группу рабочих завода, садившихся в автобус, который должен был отвезти их домой.

По информации Нацполиции, на месте работали правоохранители и спасатели. Парамедики из состава спецслужб оказывали первую помощь пострадавшим.

Все доказательства очередного военного преступления в Донецкой области зафиксировали. По факту нарушения законов и обычаев войны было открыто уголовное производство, продолжается следствие. Дело было передано в Службу безопасности Украины.

Ранее "Сегодня" писали, что Авдеевский коксохимический завод является самым крупным предприятием своего рода в Европе. На заводе в Авдеевке работает около 4000 человек. Коксохим производит доменный кокс и 30 других видов продукции, используемой в металлургии. Вечером 3 мая россияне также нанесли ракетных ударов по Львову, в связи с чем были задержки в движении пассажирских поездов.