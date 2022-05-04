Спланований обстріл Авдіївського коксохіму військами РФ: загибель 10 працівників підтвердили

У Метінвесті підтвердили загибель працівників заводу після обстрілу Авдіївки / Фото: Getty Images, Нацполиция, Колаж: Сьогодні

3 травня російські військові завдали удару по Авдіївці в Донецькій області. Внаслідок обстрілу загинули працівники місцевого заводу.

Як повідомили в пресслужбі групи Метінвест Ріната Ахметова та Вадима Новінського, окупанти обстріляли Авдіївський коксохімічний завод.

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"Унаслідок прямого влучання у пасажирський транспорт 10 співробітників заводу загинули, приблизно 20 – отримали тяжкі поранення", – розповіли в компанії.

Під час обстрілу Авдіївського коксохіму загинуло 10 працівників заводу / Фото: Нацполиция

Усіх поранених відвезли до Авдіївської міської лікарні. Метінвест висловлює співчуття сім’ям загиблих та обіцяє надати необхідну допомогу та матеріальну підтримку родинам постраждалих. Інформацію щодо стану потерпілих оновлюватимуть.

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10 людей загинули / Фото: Нацполиция

Ще майже 20 мирних жителів отримали поранення / Фото: Нацполиция

Цинічний план

Представники групи Метінвест засуджують дії російських загарбників та переконані, що обстріл був запланованим. Трагедія відбулася якраз після закінчення зміни, коли мирні жителі прийшли на зупинку й збиралися їхати додому.

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Обстріл був чітко спланований російськими військовими / Фото: Нацполиция

"Це цинічно сплановані дії та скоригований прицільний обстріл цивільних, у яких є сім’ї, діти, котрі не здали своє місто у 2014 році і продовжують разом із захисниками підтримувати Україну", – наголосили в компанії.

Дії військ РФ у Метінвесті назвали геноцидом українців з боку росіян. Ці події відбуваються на очах у всього світу, в багатьох українських містах. Зокрема в Маріуполі, де з 24 лютого точаться запеклі бої, нищиться інфраструктура, гинуть жінки, літні люди та діти.

Що відомо про трагедію

Удар по Авдіївському коксохіму стався о 17:20. Поцілили в групу робітників заводу, які саме сідали в автобус, який мав їх відвезти додому.

За інформацією Нацполіції, на місці працювали правоохоронці й рятувальники. Парамедики зі складу спецслужб надавали першу допомогу постраждалим.

Усі докази чергового воєнного злочину Росії в Донецькій області зафіксували. За фактом порушення законів та звичаїв війни відкрили кримінальне провадження, триває розслідування. Справу передали до Служби безпеки України.

Раніше "Сьогодні" писали, що Авдіївський коксохімічний завод є найбільшим підприємством свого роду в Європі. На заводі в Авдіївці працює майже 4000 людей. Коксохім виготовляє доменний кокс та 30 інших видів продукції, яку використовують в металургії. Ввечері 3 травня росіяни також завдали ракетних ударів по Львову, у зв’язку з чим були затримки в русі пасажирських поїздів.