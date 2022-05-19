Строительство жилья для переселенцев: у украинцев есть три варианта

Людей, лишившихся жилья из-за войны, государство планирует обеспечить альтернативой / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

По последним данным Международной организации по миграции, количество внутренне перемещенных лиц в Украине составляет более 8 млн. Часть из них нуждаются в новом жилье, поскольку потеряли дома из-за войны.

Как рассказала общественный деятель Ольга Балицкая в колонке для "НВ", парламент активно внедряет законы, направленные на решение проблем с жильем для переселенцев.

Реклама

Программа комплексного восстановления

В долгосрочной перспективе будет действовать программа комплексного восстановления, утверждаемая местными властями на уровне области или территориальной общины. Для восстановления жилья или объектов инфраструктуры можно будет привлекать международную помощь.

Такой план предполагает, что каждое общество само определяет пространственные, градостроительные и социально-экономические приоритеты при восстановлении объектов. Вместе с возможностью общественных обсуждений такой подход можно назвать послевоенным планированием.

Временное жилье для переселенцев

Пока идет война, осуществлять масштабные реконструкции было бы глупо. Следовательно, украинцев, лишившихся жилья, поселяют во временных местах, в частности в модульных городках.

Реклама

"Такие временные сооружения – не недвижимое имущество в классическом понимании, для их сооружения не нужно разрабатывать проектно-разрешительную документацию и т.д.", – отметила Ольга Балицкая.

Модульные контейнеры разрешили размещать на землях коммунальной собственности, даже на несформированных участках или вопреки генплану. Хотя и сохраняются ограничения наподобие красных линий или санитарных зон. Решение об оборудовании модульных городков принимает мэр или руководитель военной администрации.

Капитальное строительство

Еще одним вариантом, как обеспечить жителей украинцев, является новое строительство жилья для переселенцев. Приоритет имеют работники релокированных предприятий, из категории социально незащищенных слоев населения.

Реклама

"Кто входит в социально незащищенные слои населения, которые имеют право на получение жилья, должно определить правительство", – подчеркнула Балицкая.

Во время военного положения, в Украине существенно упростили процедуру изменения и установления целевого назначения земель, где ведется строительство. Послабления касаются отдельных категорий застройки на основании специального заключения органа градостроительства.

Таким образом, новое жилье должно появиться гораздо быстрее, однако общественность и государство должны держать вопросы на контроле, чтобы избежать злоупотреблений со стороны недобросовестных застройщиков.

Компенсации за жилье

Основатель Школы профессионального девелопмента UrbanLand Игорь Райков, убежден, что решение по обеспечению украинцев жильем нужно принимать быстро, но взвешенно. В частности, предусмотреть разные виды разрушений и возможности компенсаций.

Эксперт убежден, что не стоит компенсировать за разрушенное жилье деньгами, а предложить украинцам сертификаты на эквивалентную потерям сумму. Людям также не следует ограничивать выбор и дать возможность доплатить за другой тип жилья, который они выберут вместо потерянного.

На месте разрушенной девятиэтажки необязательно строить новую, а заменить ее чем-то многофункциональным. Целесообразно разделить квартал на участки и передать через инвестиционные конкурсы разным девелоперам. В то же время, не следует забывать о возможности покупки квартир на вторичном рынке, например, инвестиционной недвижимости.

Ранее "Сегодня" рассказывали, какие квартиры и за сколько можно купить в новостройках в Черновцах и области. Узнайте также актуальные предложения на рынке недвижимости на Закарпатье.