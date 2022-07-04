Свет вернулся в 783 тыс. домов: в каких областях оперативно сработали энергетики

Аварийные бригады продолжают возобновлять подачу света украинцам / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В июне энергетики ДТЭК отремонтировали линии электропередач и запитали 783 тыс. домов, оставшихся без света из-за обстрелов российских оккупантов.

Как сообщили в пресс-службе компании Рината Ахметова, говорится о 660 населенных пунктах в Киевской, Донецкой, Одесской и Днепропетровской областях.

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Только в Донецкой области специалисты ДТЭК вернули свет более 765 тысячам потребителей в 605 населенных пунктах.

"Энергетики ДТЭК непрерывно работают уже 130 суток и вместе со всеми службами делают все возможное для того, чтобы наши клиенты имели дома свет", – отметили в компании.

Восстановление сетей вокруг столицы

Ранее специалисты энергетической компании объясняли, что для полного восстановления электросетей Киевской области требуется около миллиарда гривен. Ориентировочно 300 млн грн ДТЭК инвестировала в первый этап – возвращение света по временным схемам питания.

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Второй этап предполагает восстановление сетей до довоенного положения. На это нужно 600–700 млн грн инвестиций.

Проект о героях

Компании ДТЭК, "Укрэнерго", "Центрэнерго" и "Укрзализныця" запустили проект "Герои энергетического фронта" для чествования труда энергетиков. На сайте собраны и опубликованы истории энергетиков, которые продолжают героически работать в условиях войны.

Недавно мы рассказывали историю сотрудника ТЭС в прифронтовой зоне Евгения и как к нему пришел "русский мир" в виде снаряда. Теперь мужчина навсегда останется с осколками в ноге.

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В тот день энергетики, как всегда, продолжали работать в условиях войны, несмотря на постоянные обстрелы объекта критической инфраструктуры. Люди привыкли к вражеским атакам, поэтому пренебрегли безопасностью и поплатились собственным здоровьем.

Однако даже такие ситуации не заставляют работников покинуть ТЭС. Как они сами говорят, энергетики – отдельная каста людей, отвечающих за подачу тепла и света гражданам. Для себя они решили вносить вклад в победу на своем месте, даже несмотря на безумный риск.

"Сегодня" раньше объясняли, почему важно рассказывать истории украинцев во время войны, а также писали, как энергетики продолжают работать на одной из ТЭС недалеко от линии фронта.