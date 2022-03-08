Техногигант VMware вышел из России и Беларуси – бизнес-рынок летит ко дну

Техногиганты массово выходят с рынка России и Белоруссии / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня, Facebook / VMware

Всемирно известная компания VMware остановила все бизнес-операции в России и Беларуси. Таким образом разработчики поддержали Украину, которая противостоит наглому вторжению оккупантов.

Соответствующее заявление обнародовали на сайте VMware.

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Представители компании сообщили, что стремятся поддержать участников команды из Украины, их родственников, а также украинских потребителей и партнеров. Речь идет не только об информационной поддержке, но и о приостановке продаж и профессиональных услуг в России и Беларуси.

В компании добавили, что сотрудничают с правительствами и клиентами по всему миру для обеспечения цифровой инфраструктуры и кибербезопасности. VMware наладила сотрудничество с промышленными и общественными организациями, специализирующимися на предупреждении и защите критической инфраструктуры.

"Мы надеемся на восстановление мира", – отметили в компании.

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В то же время россиян, являющихся сотрудниками компании, также поддержали в компании. Объяснили это тем, что на них "негативно влияют последствия действий их правительства".

VMware поставляет мультиоблачные услуги для многих программ и систем по всему миру, включая банковские, энергетические и другие. По словам министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, выход глобальной компании из России будет означать фактическую остановку обновлений и использование современных технологических решений.

Выход бизнеса из России

С начала полномасштабной войны, которую Россия начала в Украине, десятки компаний массово вышли из российского рынка. Потребителей и бизнес страны-агрессора оставили ни с чем.

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Ранее о прекращении работы со спонсорами убийц заявили компании Apple и Apple Pay, Dell, Ericsson, Lenovo, HP, Intel, AMD, PayPal, Paysera, Dropbox, Webmoney и многие другие.

Мы также рассказывали об экономической блокаде России по всем направлениям – передвижению по Европе, финансовой и информационной изоляции и масштабному оттоку капитала.

Страны ЕС также готовят очередной пакет санкций против России. Речь идет об отказе от российской нефти и газа.