Топливный кризис. Когда в Украине исчезнет дефицит и как изменится отрасль

Оккупанты уничтожили крупнейшее предприятие по производству нефтепродуктов в Украине / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Топливный кризис в Украине продолжается. После того, как Россия уничтожила энергетическую инфраструктуру нашей страны, на заправках возник дефицит бензина и дизельного топлива. "Сегодня" разбирались, как он изменит работу украинских импортеров горючего.

Без складов и нефтебаз

Российские войска несколько недель целенаправленно уничтожали нефтебазы в Украине. По подсчетам экспертов рынка, ракетными ударами было уничтожено около 15 нефтебаз в стране.

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Это нанесло огромный урон трейдерам. Ведь были уничтожены, как большие объемы топлива – минимум на 5 млн долларов на каждой из них. Прибавьте сюда разрушенное оборудование и инфраструктуру и получится, что каждая такая атака – это потери минимум 10 млн долларов на каждой из них.

Плюс несколькими ракетными ударами из строя был выведен Кременчугский НПЗ, а также кременчугская ТЭЦ. По предварительным подсчетам, урон топливной инфраструктуре Украины и недополученная прибыль участников рынка может исчисляться от нескольких сот миллионов до миллиарда долларов.

Сейчас операторы рынка стараются минимально использовать склады, а работать "с колес". То есть загружать бензовозы за рубежом или из цистерн и сразу отправлять на заправки.

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Смена логистики

В ближайшее время в Украине полностью изменится логистика топлива. После начала войны больше нет поставок из России и Беларуси, а также флот РФ полностью заблокировал снабжение горючего морским путем.

"После начала войны для украинских трейдеров закрылась возможность покупать топливо в России и Беларуси, а также завозить его через морские порты. Ничего не остается, как закупать горючее в Европе", – поясняет директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн.

Правда, в приграничных регионах быстро образовался дефицит мелкооптовых партий топлива. Тогда крупные компании начали подписывать контракты на поставку топлива непосредственно из европейских портов. Но тут начались проблемы с логистикой – дефицит как раз и возник из-за того, что у трейдеров нет достаточного количества бензовозов и вагонов, которые могли бы доставить бензин и дизель в Украину.

Заправок станет меньше

Эксперты рынка говорят, что в нынешних условиях многие мелкие игроки рынка не смогут конкурировать с крупными игроками и будут вынуждены закрыть бизнес. Особенно сильно пострадают заправки в южных областях, где они в большинстве своем обслуживали перевозчиков агропродукции, которые везли его в порты.

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Сейчас, когда портовая инфраструктура практически заблокирована, по разным оценкам от 30 до 50% заправок в этих регионах попросту закроется. Зато появится необходимость в открытии новых АЗС в западных областях, через которые пойдет основной поток украинского экспорта. Чтобы это произошло быстрее, участники рынка просят уменьшить бюрократию со стороны государства, чтобы трейдеры могли все быстрее организовать.

"Мы предлагаем отменить лицензирование АЗС, хотя бы в приграничных регионах. Сейчас все знают, что логистика поменялась. Те АЗС, которые есть на новых маршрутах зерна и металла, не могут обеспечить заправку транспорта. Нужны срочно новые АЗС и новые сервисы. Если мы сохраним лицензирование, то сорвем экспорт нового урожая. Просто мы не успеем оформить новые лицензии, сделать акты ввода в эксплуатацию и прочую бюрократию", – говорит основатель Prime Group Дмитрий Леушкин.

Когда исчезнет дефицит

Эксперты и участники рынка по-разному оценивают перспективы преодоления топливного дефицита в Украине. Так, Сергей Куюн надеется, что бензин на заправках в свободной продаже появится до конца мая. Но есть и менее оптимистичные прогнозы.

"Раньше августа дефицит топлива никуда не исчезнет. Привыкайте к новым условиям. Увы, но не выпускает Украина бензовозы за топливом. Пройти процедуру получения всех бумажек это 2-3 месяца. Отсюда и срок решения вопроса силами бензовозов. Если заработают порты или найдутся смельчаки завозить тысячи тонн на нефтебазы "железкой", то вполне вероятно может что-то измениться в лучшую сторону быстрее", – резюмирует Дмитрий Леушкин.

Ранее мы писали о том, какую цену платит экономика Беларуси за поддержку путинской агрессии. О том, как изменятся потребительские вкусы украинцев после войны, читайте здесь.