Криза пального. Коли в Україні зникне дефіцит і як зміниться галузь

Окупанти знищили найбільше підприємство з виробництва нафтопродуктів в Україні / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Криза пального в Україні триває. Після того, як Росія знищила енергетичну інфраструктуру нашої країни, на заправках виник дефіцит бензину та дизельного пального. "Сьогодні" розбиралися, як він змінить роботу українських імпортерів пального.

Без складів та нафтобаз

Російські війська кілька тижнів цілеспрямовано знищували нафтобази в Україні. За підрахунками експертів ринку, ракетними ударами було знищено близько 15 нафтобаз в країні.

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Це завдало величезної шкоди трейдерам. Адже було знищено як великі обсяги пального – мінімум на 5 млн доларів на кожній з них. Додайте сюди зруйноване обладнання та інфраструктуру й вийде, що кожна така атака – це втрати щонайменше 10 млн доларів на кожній з них.

Плюс декількома ракетними ударами з ладу було виведено Кременчуцький НПЗ, а також кременчуцьку ТЕЦ. За попередніми підрахунками, збитки інфраструктури пального України та недоотриманий прибуток учасників ринку може обчислюватися від кількох сотень мільйонів до мільярда доларів.

Зараз оператори ринку намагаються мінімально використати склади, а працювати "з коліс". Тобто завантажувати бензовози за кордоном або з цистерн й одразу відправляти на заправки.

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Зміна логістики

Найближчим часом в Україні повністю зміниться логістика пального. Після початку війни більше немає постачань з Росії та Білорусі, а також флот РФ повністю заблокував постачання пального морським шляхом.

"Після початку війни для українських трейдерів закрилася можливість купувати пальне в Росії та Білорусі, а також завозити його через морські порти. Нічого не залишається як закуповувати пальне в Європі", – пояснює директор консалтингової компанії "А-95" Сергій Куюн.

Щоправда, у прикордонних регіонах швидко утворився дефіцит дрібнооптових партій пального. Тоді великі компанії почали підписувати контракти на постачання пального безпосередньо з європейських портів. Але тут почалися проблеми з логістикою – дефіцит якраз і виник через те, що трейдери не мають достатньої кількості бензовозів і вагонів, які могли б доставити бензин і дизель в Україну.

Заправок буде менше

Експерти ринку кажуть, що в теперішніх умовах багато дрібних гравців ринку не зможуть конкурувати з великими гравцями і будуть змушені закрити бізнес. Особливо постраждають заправки в південних областях, де вони здебільшого обслуговували перевізників агропродукції, які везли його до портів.

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Наразі, коли портова інфраструктура практично заблокована, за різними оцінками від 30 до 50% заправок у цих регіонах просто закриється. Натомість з'явиться потреба у відкритті нових АЗС у західних областях, через які піде основний потік українського експорту. Щоб це сталося швидше, учасники ринку просять зменшити бюрократію з боку держави, щоби трейдери могли все швидше організувати.

"Ми пропонуємо скасувати ліцензування АЗС, хоча б у прикордонних регіонах. Зараз усі знають, що логістика змінилася. Ті АЗС, які є на нових маршрутах зерна та металу, не можуть забезпечити заправку транспорту. Потрібні терміново нові АЗС та нові сервіси. Якщо ми збережемо ліцензування, то зірвемо експорт нового врожаю. Просто ми не встигнемо оформити нові ліцензії, зробити акти введення в експлуатацію та іншу бюрократію", – каже засновник Prime Group Дмитро Льоушкін.

Коли зникне дефіцит

Експерти та учасники ринку по-різному оцінюють перспективи подолання дефіциту пального в Україні. Так, Сергій Куюн сподівається, що бензин на заправках у вільному продажу з'явиться до кінця травня. Але є й менш оптимістичні прогнози.

"Раніше серпня дефіцит пального нікуди не зникне. Звикайте до нових умов. На жаль, не випускає Україна бензовози за пальним. Пройти процедуру отримання всіх папірців це 2-3 місяці. Звідси й термін вирішення питання силами бензовозів. Якщо запрацюють порти або знайдуться сміливці завозити тисячі тонн на нафтобази залізницею, то цілком імовірно може щось змінитись на краще швидше", – резюмує Дмитро Льоушкін.

Раніше ми писали про те, яку ціну платить економіка Білорусі за підтримку путінської агресії. Про те, як зміняться споживчі уподобання українців після війни, читайте тут.