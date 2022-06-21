У РФ появился конкурент: кто нашел замену российскому газу

Болгария нашла полную замену "Газпрому" / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Болгария с 1 июля станет получать азербайджанский газ в полном объеме.

Об этом заявил посол Азербайджана Гусейн Гусейнов, передает агентство "Интерфакс-Украина".

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В июне должна завершиться тестовая прокачка газа по интерконнектору Греция – Болгария (IGB) и после этого начнется полноценное снабжение.

Напомним, что российский монополист "Газпром" 27 апреля приостановил поставки голубого топлива в Польшу и Болгарию, агрументировав это отказом стран платить за газ в рублях, как потребовал Кремль.

После этого поляки решили досрочно расторгнуть контракт с Россией, а представители Болгарии заявили, что навсегда прекращают переговоры с "Газпромом" и разрывают с ним все связи, поскольку компания доказала свою ненадежность.

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"Газпром" не забронировал транзит на июль

Российский монополист проигнорировал дополнительные мощности украинского транзита и, по мнению аналитиков Bloomberg, теперь РФ еще на несколько недель ограничит поставки голубого топлива после уменьшения объемов по трубопроводу "Северный поток – 1" до 40% его пропускной способности.

В июле поставки газа могут упасть еще сильнее, поскольку трубопровод должен полностью остановиться на несколько дней из-за ежегодных работ.

Украина в свою очередь неоднократно предлагала "Газпрому" заместить эти объемы за счет увеличения потока через пограничный пункт "Суджа", однако пока компания игнорирует эту возможность.

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"Сегодня" ранее писали, почему "Газпром" остановил поставки голубого топлива по "Турецкому потоку", и рассказывали, зачем компания отключает газ разным странам Евросоюза.