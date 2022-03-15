Угрозы РФ не страшны? Цены на газ в Европе рухнули после рекордного роста

Что происходит на европейской бирже / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Цена на газ в Европе впервые с начала марта упала ниже 1200 (1185) долларов за тыс. кубометров.

Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже ICE.

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Это более чем в два раза меньше, чем исторический максимум, которого фьючерсы достигли после начала широкомасштабного вторжения РФ (более 3 тыс. долларов).

С начала этой недели, 14 марта, цены начали корректироваться. По данным агентства Bloomberg, стабилизация рынка проходит на фоне новостей о продолжении российско-украинских переговоров.

"Любой прогресс в мирных переговорах, скорее всего, приведет к снижению надбавки за риск и падение цен на газ", – считает консультант Inspired Energy.

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Еще одной причиной падения цен является улучшение погодных условий в Европе, то есть сезонное потепление, ослабившее давление на объемы хранения газа.

Снижение цен на нефть

Не только газ дешевеет после рекордного роста. 15 марта черное золото на бирже резко обвалилось, и цена за баррель эталонной марки Brent составляет 101,93 доллар, а фьючерсы WTI опустились ниже 100 долларов.

На трейдеров также повлияли новости о новых переговорах между РФ и Украиной, которые могут привести к заключению перемирия.

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