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СЕГОДНЯ Industry Энергетика

Упала на открытии торгов: цена газа в Европе снизилась на 16%

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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14 марта, 12:43
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Рассказываем, что происходит с биржевыми фьючерсами на газ в Европе 14 марта
Биржевая цена на газ в Европе существенно снизилась
Биржевая цена на газ в Европе существенно снизилась / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

На фоне санкций против России и массового выхода энергетических гигантов из страны из-за войны в Украине, меняются и биржевые цены на газ в Европе. Стоимость фьючерсных контрактов упала почти в два раза от предыдущего рекордного максимума в 227 евро.

Об этом свидетельствуют данные с биржи ICE по состоянию на 14 марта.

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Еще утром стоимость фьючерса на апрель упала до 110 евро за один мегаватт-час, или до 1,2 тысячи долларов за тысячу кубометров газа. Так, только на открытии торгов цена упала почти на 16%.

На открытии торгов упала биржевая цена на газ в Европе
На открытии торгов упала биржевая цена на газ в Европе / Фото: скриншот

Правда, через несколько часов на хабе TTF в Нидерландах цена немного подросла, до 116 евро за мегаватт-час. Но биржевые цены на газ остаются нестабильными, учитывая возможные перебои со снабжением российского газа в Европу.

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Биржевая цена на газ в Европе по состоянию на 14 марта
Биржевая цена на газ в Европе по состоянию на 14 марта / Фото: скриншот

Хотя "Газпром" ежедневно с 8 марта заявляет о максимальном объеме транзита через Украину, компания подает европейцам 109,5 миллионов кубометров голубого топлива в сутки.

Ситуация с российскими ресурсами

Интересно, что еще в начале марта цена газа на европейском спотовом рынке составила более 2 тысяч долларов за тысячу кубометров. 4 марта она достигла исторического максимума в 2,4 тысячи долларов, а 7 марта выросла до 3,5 тысячи долларов за тысячу кубометров газа.

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В то же время разница цен между российской нефтью Urals и эталоном Brent приблизилась к 25 долларам за баррель. Ранее оба сорта стоили одинаково, но россиянам пришлось сделать большие скидки, чтобы удержать покупателей из-за санкций Запада.

Раньше мы писали, что США запретили импорт российского газа и нефти. Из страны, начавшей войну против Украины, также вышли большие мировые компании – Shell, BP, Eni.

ценыгазбиржи
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