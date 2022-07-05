Украина нашла часть денег на послевоенное восстановление: как этому поможет Европа

Экспорт энергоресурсов поможет Украине привлечь дополнительные средства / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Одним из фундаментов послевоенного восстановления страны может служить налаживание экспорта украинских энергоресурсов в Европу, что позволит привлечь государству дополнительные средства.

Об этом сообщил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко в интервью Forbes.

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По его словам, у Украины огромный потенциал развития зеленой генерации и водорода, атомной энергии, добычи газа. Так что поспособствовать послевоенному восстановлению страны вполне может экспорт энергоресурсов в ЕС.

"Мы уже экспортируем электроэнергию. Я уверен, что через два года Украина начнет экспорт газа, учитывая существенное падение потребления. Для этого должны быть созданы рыночные условия, которые обеспечат инвестиции", – сказал Тимченко.

Потребление упало, профицит мощности увеличился

Тимченко отметил, что доступная мощность для экспорта электроэнергии составляет 100 МВт и европейцы должны быть заинтересованы в увеличении экспорта.

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"У нас упало потребление, есть профицит мощности, а Европе нужна электроэнергия. В Украине электроэнергия стоит €75 за МВт·ч, а в Венгрии – более €200 за МВт·ч", – добавил генеральный директор ДТЭК.

Он подчеркнул, что эта разница в цене идет на пользу государству.

"К примеру: на первом аукционе по экспорту в Румынию 86% ценового спреда пошло на оплату пересечения, то есть государственной компании "Укрэнерго". Такая высокая плата за пересечение – это следствие конкуренции", – отметил он.

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Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмигаль заявлял, что после увеличения пропускной способности на экспорт электроэнергии в Европу до 2,5 ГВт Украина сможет получать более 70 млрд грн в год от ее продажи.

Уникальная дорога

Компания ДТЭК осенью 2021 года построила уникальную дорогу с использованием золошлаков – продуктов сгорания угля. Она пролегла в районе Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области.

Для строительства пилотного участка было применено 300 тонн золошлаков Бурштынской ТЭС – сухой и увлажненной золы-уноса.

Ежегодно в Украине образуется 5-6 млн тонн золошлаковых отходов, продукта сгорания угля. В Европе до 92% золошлаков утилизируется. В то же время украинцы начинают эффективно использовать такое сырье – уже есть первые случаи применения его для производства строительных материалов.

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