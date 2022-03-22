Украинцев ждет дефицит горючего? Что будет на рынке в ближайшее время

Удастся ли побороть дефицит горючего в Украине / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

С 19 марта в Украину начали завозить горючее по новым правилам, то есть без акциза и с пониженным НДС. Таким образом, государство пытается уберечь рынок от дефицита и роста цен.

Как передает сайт "Сегодня", премьер-министр Денис Шмыгаль убежден, что благодаря этому за месяц или два дефицит топлива преодолеют, а объемы поставок увеличатся. Эксперты с такими прогнозами достаточно осторожны.

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Заместитель директора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев заметил, что теперь бензин и дизельное горючее будут поставлять из Европы. В условиях войны пересечение границы осуществить сложнее, так что возможны задержки и перебои.

В то же время директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн подчеркнул, что из-за разворота украинского рынка к ЕС возникло много логистических и ресурсных вопросов. Это связано с тем, что раньше с западного направления было меньше поставок.

Газовая альтернатива

Трейдеры сосредоточились на бензине и дизеле, а с автогазом может быть более сложная ситуация. По словам эксперта рынка сжиженного газа Артема Куюна, водителям автомобилей с газобаллонным оборудованием придется перейти на более дорогую альтернативу

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Специалист добавил, что после окончания отопительного сезона, ориентировочно в апреле, поставки газа в Украину увеличатся. Это позволит снять напряжение на рынке бензина. В перспективе возможен импорт сжиженного газа из США, хоть и с высокой ценой – 28 гривен за литр, по сравнению со средней ценой сейчас 25 гривен за литр.

Отказ от энергоносителей РФ

Мировые санкции против России и массовый отказ от российской нефти и газа внесли свои коррективы в экономику. Цена на нефть растет, учитывая войну в Украине, а в Европе готовят нефтяное эмбарго на энергоносители страны-агрессора.

Экономисты убеждены, что из-за вторжения, которое начал Путин, эра российской нефтяной промышленности закончится. В мире найдут альтернативы энергоносителям из РФ, а добыча российской нефти упадет на 50% навсегда.

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Ранее мы рассказывали, что санкции оказали влияние не только на российские компании и олигархов, но и на обычное население. Торговые центры России ожидают скорого краха, хотя и пытаются переориентироваться на Азию. В то же время заметен и дефицит базовых продуктов на продовольственном рынке.