В ЕС дорожает сталь: рынок не подготовился к потерям поставок из Украины

Европа оказалась не готова к резкому сокращению поставок из Украины / Фото: Коллаж: Сегодня, Запорожсталь

В ЕС введено большое количество ограничений на импорт, призванное защищать внутреннего производителя. Однако война в Украине и как следствие – падение импорта нашей продукции показало: европейские производители не в состоянии покрыть потребности рынка. Как результат – в ЕС дорожает металл.

Об этом говорится в исследовании ГМК Центра.

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"Защищенность рынков развитых стран стала фактором их уязвимости к разрыву производственных цепочек. Снижение поставок из Украины и России привело к тому, что производители в разных странах, которых так активно защищали правительства, не смогли покрыть образовавшуюся дыру в предложении. Оказалось, что свободных мощностей нет", – говорится в исследовании.

Особенно это ощущается на рынке г/к плоского проката в ЕС: европейский рынок лишился поставок и рулонов, и слябов, которые являются сырьем для первых, и где 84% рынка обеспечивали Украина и Россия, говорится в исследовании.

"Перекрыть падение поставок из Украины другие страны оказались не в состоянии. В результате – рост цен. При этом ранее этот сегмент активно защищался дополнительно за счет антидемпинговых расследований", – указывают авторы исследования.

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Авторы исследования видят только один путь, который может изменить эту ситуацию: отмена протекционистских мер, которая даст возможность рынку самостоятельно себя регулировать.

"В текущих условиях продолжение политики жесткого протекционизма негативно влияет на перспективы мировой экономики, чей экономический рост замедлился вследствие войны на территории Украины. Украина – часть европейских и мировых цепочек и готова по многим позициям заместить сокращение поставок из России, что уже происходит под влиянием санкций. Однако для этого мировому сообществу нужно уже сейчас помочь нашей стране в налаживании новых логистических маршрутов, а позднее – в послевоенном восстановлении экономики страны", – резюмируется в исследовании.

Напомним, Украина и Великобритания договорились о полной двусторонней отмене пошлин на поставки продукции. Сейчас подобное решение готовятся принять и в ЕС.

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Также мы писали, что Евросоюз планирует на год отменить пошлины на экспорт товаров из Украины.