В ЄС дорожчає сталь: ринок не підготувався до втрати поставок з України

Європа виявилася не готовою до різкого скорочення поставок з України / Фото: Колаж: Сьогодні, Запоріжсталь

У ЄС запроваджено велику кількість обмежень на імпорт, покликану захищати внутрішнього виробника. Проте війна в Україні і як наслідок – падіння імпорту нашої продукції показало: європейські виробники не в змозі покрити потреби ринку. Як результат – у ЄС дорожчає метал.

Про це йдеться у дослідженні ГМК Центру.

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"Захищеність ринків розвинених країн стала фактором їх вразливості до розриву виробничих ланцюжків. Зниження поставок з України та Росії призвело до того, що виробники в різних країнах, яких так активно захищали уряди, не змогли покрити діру, що утворилася в пропозиції. Виявилося, що вільних потужностей немає", – йдеться у дослідженні.

Особливо це відчувається на ринку г/к плоского прокату в ЄС: європейський ринок втратив постачання і рулонів, і слябів, які є сировиною для перших, і де 84% ринку забезпечували Україна та Росія, йдеться у дослідженні.

"Перекрити падіння постачання з України інші країни виявилися не в змозі. В результаті – зростання цін. При цьому раніше цей сегмент активно захищався додатково за рахунок антидемпінгових розслідувань", – вказують автори дослідження.

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Автори дослідження бачать лише один шлях, який може змінити цю ситуацію: скасування протекціоністських заходів, що дозволить ринку самостійно себе регулювати.

"У поточних умовах продовження політики жорсткого протекціонізму негативно впливає на перспективи світової економіки, чиє економічне зростання сповільнилося внаслідок війни на території України. Україна – частина європейських та світових ланцюжків і готова за багатьма позиціями замістити скорочення постачань з Росії, що вже відбувається під впливом санкцій". Однак для цього світовій спільноті потрібно вже зараз допомогти нашій країні у налагодженні нових логістичних маршрутів, а пізніше – у повоєнному відновленні економіки країни", – резюмується у дослідженні.

Нагадаємо, Україна та Велика Британія домовилися про повне двостороннє скасуванні мит на постачання продукції. Наразі подібне рішення готуються ухвалити і в ЄС.

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Також ми писали, що Євросоюз планує на рік скасувати мита на експорт товарів з України.