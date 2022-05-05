В ЕС созрели для изоляции России— как эмбарго на нефть скажется на каждом европейце

Что будет с европейцами без российской нефти / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Эмбарго на ввоз нефти из РФ не окажет серьезного влияния на экономику стран Евросоюза.

Об этом говорится в прогнозах участников конференции в Европейском парламенте, посвященной санкциям ЕС, которые опубликовал министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Реклама

После введения эмбарго доходы европейцев снизятся в среднем лишь на 0,2-0,3%, а это около 100 евро на взрослого европейца. В то же время удар по доходам Кремля будет существенным.

По словам министра, ожидается подорожание горючего. Но, по мнению Галущенко, если выбирать между стоимостью бензина и человеческими жизнями, то выбор должен быть очевидным, считает министр.

"Никто не любит платить больше, а потреблять меньше. Но речь не о бензине, и даже не об экономике как таковой. Речь о тысячах жизней, которые можно спасти, если военная машина путина лишится своего горючего", – отметил он.

Реклама

Судя по статистике, в 2021 году Россия за свои энергоносители получила от ЕС 88 млрд евро. Из них 70 млрд – за нефть и нефтепродукты. Это позволило стране профинансировать оборонный бюджет на 62,5 млрд евро.

"Сегодня эти деньги, реализуемые в самолетах, ракетах и ​​танках, убивают украинцев и разрушают нашу страну", – сказал Галущенко.

Министр также отметил, что эмбарго позволит ограничить возможность Путина финансировать войну.

Реклама

"Сначала будут обрезаны поставки нефти, которая транспортируется танкерами. До конца года эмбарго распространится на трубопроводную нефть", – добавил Герман Галущенко.

Почти полное эмбарго

Некоторые государства ЕС, например Венгрия и Словакия, слишком сильно зависят от нефти из РФ. Поэтому чтобы уменьшить влияние на мировые рынки, это эмбарго предлагается вводить постепенно.

На сырую нефть – на протяжении шести месяцев, а на нефтепродукты – до конца этого года.

Сегодня" также писали, как Путин войной в Украине уничтожает жизнь простых россиян и как эмбарго на нефть изменит их жизнь навсегда.