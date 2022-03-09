В Швейцарии придумали "деревянные" батарейки – как они работают

В Швейцарии придумали безвредные аккумуляторы / Фото: Коллаж: Сегодня

Швейцарские ученые придумали батарейки из древесины. Электричество хранится в них с помощью лигнина - вещества которое отвечает в древесине за твердость.

Об этом пишет издание Euronews.

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Тонкий слой из этого вещества наносится на фольгу или пластик для хранения электричества. Однако выделение этого вещества в чистом виде – это очень недешевая задача.

Лигнин есть не только в древесине, лигниносодержащие смеси остаются в виде отходов целлюлозно-бумажного производства и хранятся в огромных количествах на могильниках.

Утилизацию этих отходов с пользой в Швеции считают отличным шагом в направлении "зеленой экономики".

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Лигниновые аккумуляторы можно использовать для промежуточного хранения энергии на зарядных станциях.

Водородный чудо-поезд

Япония создала и запустила в работу поезд, который работает на водороде, а именно на водородных топливных элементах.

Поезду дали название Hybari, которое расшифровывается и переводится как Водно-гибридный усовершенствованный рельсовый транспорт для инноваций.

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Hybari может проехать до 140 км с максимальной скоростью 100 км/ч на одной водородной заправке, а стоит один экземпляр 35 млн долл.

"Сегодня" также писали, как на водороде может работать воздушный транспорт и рассказывали, что ЕС строит уникальный морской завод.