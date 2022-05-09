Внезапно изменили решение: давний покупатель РФ откажется от ее нефти

Фумио Кисида заявил о готовности отказаться от нефти из РФ / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Япония согласилась ввести эмбарго на импорт нефти из РФ в рамках решения стран Большой семерки.

Об этом заявил премьер-министр страны Фумио Кисида, передает Reuters.

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По его словам, это было трудное решение для Японии, которая зависит от импортных энергоресурсов.

"Сейчас крайне важно единство G7, и на основании заявления ее лидеров мы решили в принципе принять меры по эмбарго на российскую нефть", — сказал премьер.

Кисида не рассказал, сколько времени потребуется для отказа от кровавого черного золота и только подчеркнул, что это будет происходить поэтапно.

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Кстати, крупнейшая японская нефтеперерабатывающая компания Eneos Holdings уже отказалась от нефти из РФ и заменила ее поставками с Ближнего Востока.

Ранее министр экономики Японии заявлял, что страна еще не готова отказаться от черного золота из России ввиду своей сильной зависимости.

Замена российской нефти

Даже Чехия, которая очень сильно зависит от путинских энергоресурсов, уже нашла, чем заменить российскую нефть.

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Снять зависимость страны от нефти из РФ поможет усиление пропускной способности трубопровода TAL, проходящего из итальянского города Триеста.

Однако для такого простого решения нужна не только воля Чехии, но и стран, также причастных к нефтепроводу – Италии, Австрии и Германии, заявил премьер-министр страны Петр Фиала.

"Сегодня" также писали, какая европейская страна помешала введению эмбарго и рассказывали, кто может получить поблажку на импорт нефти из России и почему.