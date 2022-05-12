Военные облигации и быстрые переводы без комиссии: как через ПУМБ помочь Украине

Как работает ПУМБ во время войны / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Более чем на 68 млн грн ПУМБ Рината Ахметова поддержал части и спецподразделения ВСУ, ТрО, ГСЧС, Нацполиции и СБУ. Через банк без комиссии небезразличные украинцы перечислили военным и волонтерам 250 млн грн. Клиенты ПУМБ приобрели военные облигации более чем на 201 млн грн, 1,3 млн долларов и 213 тысяч евро.

Быстрые переводы на ВСУ

С начала войны ПУМБ организовал возможность быстрого перевода любой суммы без комиссии в поддержку украинских воинов через мобильное приложение "ПУМБ Online", платежную платформу PayHub и кассы работающих отделений. Сегодня ПУМБ – финансовый партнер многих благотворительных фондов, обеспечивающих украинских воинов и волонтеров. Более 250 млн грн через банк уже перечислили небезразличные украинцы.

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Военные облигации

Как банк-первичный дилер ПУМБ запустил сервис продаж военных ОВГЗ в поддержку бюджета Украины путем инвестирования. Их покупка для корпоративных клиентов происходит в интернет-банкинге Digital Business ПУМБ. Физлица могут приобрести ОВГЗ в ближайших отделениях банка, а дальнейшие покупки тоже делать дистанционно. Заявку на приобретение уже оформили более 480 клиентов банка, общая сумма их инвестиций в ОВГЗ составила более 201 млн грн., 1,3 млн долларов США и 213 тысяч евро.

ПУМБ остается системно важным банком Украины и уполномоченным банком НБУ по обеспечению наличными всеми банковскими системами Украины в самое трудное для государства время.

Поддержка вооруженных сил

С первых дней войны ПУМБ финансово обеспечивает закупки для военных. На сегодняшний день это помощь по более чем 60 заявкам от частей и спецподразделений ВСУ, ТРО, ГСЧС, Нацполиции и СБУ.

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Глава правления ПУМБ Сергей Черненко объясняет, что хотя для банка первоочередная задача – обеспечение непрерывности бизнеса и стабильности финансовой системы Украины, сохранение команды и поддержка клиентов, они также финансово помогают украинским воинам.

"Только в независимой и мирной стране возможно развитие бизнеса. На сегодняшний день ПУМБ уже обеспечил части и спецподразделения ВСУ, Сил терробороны, ГСЧС, Нацполиции и СБУ более чем на 68 млн грн", – говорит Сергей Черненко.

Перечисленные средства пошли на закупку бронежилетов, шлемов, противогазов, тепловизоров, тактических рюкзаков и перчаток, коптеров, машин и горючего, лекарств и питания. 40% бронированных машин банк передал спецподразделениям ВСУ, Нацполиции и ТРО, которые выполняют задачи по защите территорий государства и предоставлению гуманитарной помощи. Банк планирует и дальше поддерживать борьбу с российским агрессором.

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Военные в своих благодарственных письмах отмечают, что поддержка украинского бизнеса позволяет обеспечить бесперебойную жизнедеятельность подразделений, их готовность к отпору, боеспособность для защиты воздушного пространства, гражданского населения и инфраструктуры. Бойцы благодарны, что банк не ждет победу, а приближает.

Всего с начала войны ПУМБ вместе с другими бизнесами SCM, Фондом Рината Ахметова и футбольным клубом "Шахтер" передали на помощь Украине и украинцам более 2,1 млрд грн или $72 млн. В частности, в эту сумму входит гуманитарная помощь гражданским, а также поддержание ВСУ и ТрО в десятках городов.

Воины банка

100 сотрудников банка защищают независимость Украины в рядах ВСУ и ТрО. За ними сохранены должности и зарплаты. В мирной жизни – айтишники, финансисты, аналитики, инженеры, менеджеры, маркетологи и юристы, сегодня – пехотинцы, артиллеристы, пограничники, штурмовики. Непреклонно отстаивают родную землю: Киев, Бахмут, Мариуполь, Харьков, Запорожье, Днепр, Чернигов и границы. Мужественно защищают жизнь украинцев.

"Сегодня" ранее рассказали, какими надежными способами можно перевести средства ВСУ и поддержать нашу армию во время войны.