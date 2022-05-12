Військові облігації та швидкі перекази без комісії: як через ПУМБ домомогти Україні

Як працює ПУМБ під час війни / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

На понад 68 млн грн ПУМБ Ріната Ахметова підтримав частини та спецпідрозділи ЗСУ, ТрО, ДСНС, Нацполіції та СБУ. Через банк без комісії небайдужі українці перерахували військовим та волонтерам 250 млн грн. Клієнти ПУМБ придбали військових облігацій на понад 201 млн грн, 1,3 млн дол. та 213 тис. євро.

Швидкі перекази на ЗСУ

З початку війни ПУМБ організував можливість швидкого переказу будь-якої суми без комісії на підтримку українських воїнів через мобільний додаток "ПУМБ Online", платіжну платформу PayHub та каси працюючих відділень. Сьогодні ПУМБ – фінансовий партнер багатьох благодійних фондів, які забезпечують українських воїнів та волонтерів. Понад 250 мільйонів гривень через банк вже перерахували небайдужі українці.

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Військові облігації

Як банк-первинний дилер ПУМБ запустив сервіс продажу військових ОВДП на підтримки бюджету України шляхом інвестування. Їх купівля для корпоративних клієнтів відбувається в Інтернет-банкінгу Digital Business ПУМБ. Фізичні особи можуть придбати ОВДП у найближчих відділеннях банку, а подальші покупки також робити дистанційно. Заявку на придбання вже оформили понад 480 клієнтів банку, загальна сума їх інвестицій в ОВДП склала понад 201 мільйон грн, 1,3 млн дол. США та 213 тис. євро.

ПУМБ залишається системно важливим банком України та уповноваженим банком НБУ по забезпеченню готівкою всієї банківської системи України в найскрутніший для держави час.

Підтримка збройних сил

З перших днів війни ПУМБ фінансово забезпечує закупівлі для військових. На сьогодні це допомога за понад 60 заявками від частин та спецпідрозділів ЗСУ, ТрО, ДСНС, Нацполіції та СБУ.

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Голова правління ПУМБ Сергій Черненко пояснює, що хоча для банку першочергове завдання – забезпечення безперервності бізнесу та стабільності фінансової системи України, збереження команди та підтримка клієнтів, вони також фінансово допомагають українським воїнам.

"Тільки в незалежній та мирній країні можливий розвиток бізнесу. На сьогодні ПУМБ вже забезпечив частини та спецпідрозділи ЗСУ, Сил тероборони, ДСНС, Нацполіції та СБУ на понад 68 млн грн", – каже Сергій Черненко.

Перераховані кошти пішли на закупівлю бронежилетів, шоломів, протигазів, тепловізорів, тактичних рюкзаків та рукавичок, коптерів, машин та пального, ліків та харчування. 40% броньованих машин банк передав спецпідрозділам ЗСУ, Нацполіції та ТрО, які виконують задачі із захисту територій держави та надання гуманітарної допомоги. Банк планує і надалі підтримувати боротьбу з російським агресором.

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Військові в своїх листах-подяках наголошують, що підтримка українського бізнесу дозволяє забезпечити безперебійну життєдіяльність підрозділів, їх готовність до відсічі, боєздатність для захисту повітряного простору, цивільного населення та інфраструктури. Бійці вдячні, що банк не чекає на перемогу, а наближує.

Загалом з початку війни ПУМБ разом із іншими бізнесами SCM, Фондом Ріната Ахметова та футбольним клубом "Шахтар" передали на допомогу Україні та українцям понад 2,1 млрд грн чи $72 млн. Зокрема в цю суму входить гуманітарна допомога цивільним, а також підтримання ЗСУ і ТрО в десятках міст.

Воїни банку

100 співробітників банку боронять незалежність України в лавах ЗСУ та ТрО. За ними збережені посади та зарплатні. В мирному житті – айтішники, фінансисти, аналітики, інженери, менеджери, маркетологи та юристи, сьогодні – піхотинці, артилеристи, прикордонники, штурмовики. Непохитно відстоюють рідну землю: Київ, Бахмут, Маріуполь, Харків, Запоріжжя, Дніпро, Чернігів і кордони. Мужньо захищають життя українців.

"Сьогодні" раніше розповіли, якими надійними способами можна переказати кошти ЗСУ та підтримати нашу армію під час війни.