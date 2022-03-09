Все бегут от России: какие страны решили отсоединиться от энергосистемы агрессора

Ряд стран Европы планирует отключиться от энергосистемы России / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Латвия, Литва и Эстония к 2025 году планируют отключиться от российской сети электроснабжения и синхронизироваться с европейской.

Такое решение озвучила парламентский секретарь Минэкономики Латвии Илзе Индриксон, пишет Delfi.

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Страны Балтии планировали в 2025 году отключиться от общей энергосистемы с Россией и Белоруссией. Однако Латвия, Литва и Эстония решили, что с принятием решения не следует затягивать.

За дополнительным финансированием проекта правительства стран обратились в Европу. Однако в перспективе это будет означать для них более высокую безопасность электроснабжения.

Система БРЕЛЛ, в которую входят страны Балтии, Россия и Беларусь, была создана в 2001 году. В будущем Эстония, Латвия и Литва синхронизируются с Польшей, Германией и другими европейскими странами.

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Отключение Украины

Ранее к энергосистемам России и Беларуси подключалась и Украина. В течение 2021 года украинские власти активно планировали отсоединение от общей энергосистемы, а начало войны ускорило этот процесс.

По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, синхронизация нашей и европейской энергосистем находится в стадии завершения. В течение недели ожидается полноценное присоединение к ENTSO-E.

Всего к энергосистеме континентальной Европы подключены 43 оператора в 36 странах. Украина начала тестировать изолированное соединение 23 февраля 2022 года. Предварительные подсчеты указывают, что, кроме более высокой безопасности, благодаря решению присоединиться к ENTSO-E страна сможет экономить до 1,5 миллиарда долларов ежегодно.

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Ранее мы рассказывали, что из-за санкций Европы и остановки сертификации "Северного потока – 2" Россия угрожает остановить поставки газа по "Северному потоку – 1".

В то же время игроки мирового рынка массово отказываются от покупки российской нефти.