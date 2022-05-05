Высший пилотаж во время войны: украинские ТЭС произвели колоссальное количество электроэнергии

Работники ТЭС обеспечивают производство жизненно необходимых киловатт / Фото: ДТЭК, Коллаж: Сегодня

В апреле теплоэлектростанции ДТЭК отпустили столько же электроэнергии, сколько в среднем потребляет 4,8 млн украинских семей в течение месяца.

Как сообщили в компании ДТЭК Энерго Рината Ахметова, с начала войны этот объем эквивалентен потреблению почти 11,7 млн семей.

Реклама

"70 дней украинская энергосистема, как и, конечно, вся Украина, живет в экстремальных условиях. Но украинские энергетики, как и все украинцы своими действиями демонстрируют высший пилотаж", – отметили в компании.

Сотрудники ТЭС делают все возможное, чтобы круглосуточно обеспечивать производство жизненно необходимых киловатт и поддерживать Украину электроэнергией. Полученного объема тока достаточно, чтобы удовлетворить потребности энергосистемы балансирующими мощностями компании.

Свет в Киевской области

ДТЭК завершает возобновление электроснабжения на освобожденной от российских оккупантов Киевщине. В некоторых населённых пунктах все ремонты уже провели.

Реклама

По словам исполнительного директора компании Дмитрия Сахарука, над этой задачей работают 13 бригад из Одесской области, 4 – из Днепропетровской, 8 – из Киева, остальные – это Киевские региональные сети. Энергетики полностью восстановили свет в Броварском районе, на финальной стадии работы в Вышгородском, Бучанском и Макаровском районах.

Полностью заживить током Киевскую область планируют к 1 июня. С начала войны энергетики компании ДТЭК Рината Ахметова возобновили электроснабжение более 1,4 млн семей, чьи дома были обесточены в результате обстрелов российских оккупантов.

Раньше мы рассказывали, благодаря кому украинские города остаются со светом даже во время войны. Узнайте также историю Азовстали, которая сейчас является символом несокрушимости украинцев.