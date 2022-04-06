Без бренду й менеджерів: "Газпром" відхрестився від німецької "доньки"

"Газпром" заборонив використовувати свій бренд / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

"Газпром" вирішив відкликати своїх менеджерів з активів групи Gazprom Germania. Таке рішення ухвалили після припинення співробітництва з дочірньою компанією.

Як передає "Інтерфакс", компаніям Gazprom Germania та підконтрольним їй заборонили використовувати бренд "Газпрому", щоб не асоціюватися з російським концерном.

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Мовиться як про використання товарних знаків газового монополіста, фірмової символіки, так і слова в назві. Представників "Газпрому" забрали з керівництва усіх "доньок".

З чим пов’язане рішення?

30 березня офіси російського "Газпрому" в Німеччині обшукали через підозри в цінових маніпуляціях на блакитне паливо. Антимонопольний регулятор ЄС запідозрив компанію в завищенні цін та створенні енергетичної кризи в регіоні.

Наступного дня монополіст вирішив відмовитися від стовідсоткової частки в Gazprom Germania та її активах:

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Wingas/Wiee;

Astora;

Gazprom Marketing & Trading;

Gazprom Energy;

Gazprom Global LNG.

Тепер ними володіють ТОВ "Газпром экспорт бизнес-сервисы" і "Палмері" (на 0,1%). Німецька влада не визнала такої раптової передачі важливих активів маловідомій компанії з Санкт-Петербурга.

Зазначається, що придбання інвестором, який не входить до ЄС, об’єктів критичної інфраструктури має схвалити Федеральне міністерство економіки. Керування компанією Gazprom Germania тимчасово передали Федеральному агентстві з мереж. Організація здійснюватиме довірче управління до 30 вересня 2022 року.

Отже, акціонери не зможуть голосувати, а Федеральне агентство зможе призначати і звільняти членів правління та давати розпорядження.

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Раніше ми розповідали, що німецький уряд не планує націоналізувати компанію, підконтрольну Росії. Наразі шукають покупця на всі активи і навіть пропонують йому вигідний кредит у державному банку.