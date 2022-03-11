Бригади ДТЕК відновили світло 10 тисячам родин у Київській та Донецькій областях

Бригади ДТЕК відновили світло 10 тисячам родин / Фото: Колаж: Сьогодні, ДТЕК
Аварійні бригади ДТЕК забезпечили світлом 10,3 тисячі родин у 24 населених пунктах Донецької та Київської областей.
Про це повідомили на сторінці компанії ДТЕК у Facebook.
Енергетикам вдалося відновити електропостачання до помешкань 4,9 тисячі родин у 5 районах Донецької області. Зокрема, у таких селах:
- Солодке;
- Степове;
- Славне;
- Успенівка;
- Аннівка;
- Богоявленка;
- Острівське;
- Катеринівка;
- Костянтинівка;
- Іллінка;
- Антонівка;
- Єлизаветівка;
- Яковлівка;
- Михайлівка;
- Львівка;
- Дмитрівка.
Окрім цього, світлом знову забезпечені ще 5,4 тисячі сімей із Київської області. Мовиться про населені пункти Макарівського району:
- Мостище;
- Осикове;
- Лишня;
- Яблунівка;
- Леонівка;
- Великий Карашин;
- Новосілки;
- Чорногородка;
- Ясногородка.
Аварійні бригади змогли частково відновити електропостачання у Великій Димерці Броварського району та у Вишневому Києво-Святошинського району. Фахівці працюють над тим, щоб забезпечити світлом ще 240 тисяч родин у Донецькій області і 195 тисяч – у Київській.
Найскладніша ситуація з електроенергією в Маріуполі, який безперестанку обстрілюють російські війська. У зв’язку з цим, енергетики понад 7 днів не можуть здійснити ремонт електромереж.
Залишають пошкодження мереж і в Макарівському, Ірпінському, Вишгородському, Бородянському, Іванківському, Чорнобильському, Баришівському, Бучанському, Києво-Святошинському районах Київської області.
Щоб оперативно й безперервно здійснювати ремонти, працівники ДТЕК налагодили співпрацю зі Збройними силами України й Територіальною обороною. За підтримки захисників, аварійні бригади можуть дістатися до об’єктів у зоні бойових дій та відновити подачу світла користувачам.
Робота в умовах війни
Енергетики ДТЕК щодня повертають світло до осель українців. У середньому це кілька десятків тисяч родин у селах та містечках із областей, по яких прицільно працюють окупанти. Нещодавно електропостачання відновили до 5 тисяч будинків у Київській області.
Водночас російські війська весь час намагаються захопити об’єкти критичної інфраструктури в Україні. Окупанти спробували прорватися на компресорні станції Оператора ГТС у Луганській та Харківській областях та втрутитися в їхню роботу. Такі дії армії країни-агресорки загрожують техногенною катастрофою.
Раніше ми розповідали, що "Нафтогаз" і ДТЕК звернулися до міжнародних енергетичних асоціацій з проханням про зупинку співпраці з Росією.