Ціни на нафту зробили черговий прорив: що відбувається з WTI і Brent

Коротко про ситуацію з нафтою на біржі / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У середу, 1 червня, ціни на нафту еталонних марок знову зросли – липневі та серпневі ф'ючерси підскочили вгору.

Як пише Reuters, нафта Brent подорожчала на 1,71 долара, або на 1,5%, а американська West Texas Intermediate (WTI) – на 1,67 долара, або на 1,5%.

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Ціни на Brent, ICE

Тепер за барель Brent просять 117,13 доларів, а за WTI – 116,25 доларів за барель. Спеціалісти вказують на те, що настрої на нафтовому ринку стають оптимістичнішими.

Ціни на WTI, ICE

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Що впливає на ціни?

Зростання вартості нафтових ф’ючерсних контрактів зафіксували після того, як лідери Європейського Союзу погодилися на часткову і поетапну заборону російської нафти. Не останню роль у цьому зіграв вихід Шанхаю з тривалого карантину через COVID-19 у Китаї.

Так, лідери ЄС домовилися скоротити 90% імпорту чорного золота з Росії до кінця 2022 року. Такі санкції є найсуворішими від початку повномасштабного вторгнення в Україну та передбачають відмову не лише від сирого ресурсу, а й від нафтопродуктів.

Водночас на світовому ринку очікують посилення попиту на паливо з Китаю. А великі гравці планують замінити російських виробників нафти на інших учасників ОПЕК+, хоч досі країни Перської затоки не намагалися качати більше ресурсу.

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Але за інформацією західних журналістів, у найближчі кілька місяців, в ОПЕК+ видобуток нафти таки хочуть збільшити. Зростає і видобуток сирої нафти в США.

"Газпром" продовжує махінації

Поки на нафтовому ринку ситуація йде на користь виробникам, кремлівський газовий монополіст продовжує шантажувати країни Європи. Нещодавно "Газпром" перекрив постачання ресурсу до ще двох країн.

З 1 червня без газу залишилась данська компанія Orsted Salg & Service і німецька Shell Energy Europe Limited. Обидві відмовилися платити за отриманий газ в рублях.

Оскільки станом на 31 травня жодна з них не перерахувала кошти за квітень у Газпромбанк за новою схемою Кремля, їх попередили про припинення постачання газу з 1 червня. Обмеження діятимуть до здійснення виплат за "встановленим порядком".

Раніше "Сьогодні" писали, що російська "Татнафта" втратила все в Україні, а "Нафтогаз" отримає більше контролю.