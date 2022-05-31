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Йдуть на рекорд? Світові ціни на нафту різко рвонули вгору

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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31 травня, 15:06
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Розповідаємо, як недавньо ухвалений шостий пакет санкцій вплинув на світові ціни на нафту
Ціни на нафту повернулися до зростання
Ціни на нафту повернулися до зростання / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні, скріншот

Часткове ембарго на російську нафту, про яке домовились країни ЄС, підштовхнуло світові ціни на еталонні марки до зростання.

Про це повідомляє Reuters.

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Так, ф'ючерси на нафту марки Brent на липень 31 травня подорожчали на 1,13 дол. до нового двомісячного максимуму 122,80 дол. за барель. Ф'ючерси на американську нафту марки WTI торгувалися на рівні 118,25 дол. за барель, що на 3,18 дол. вище за рівень закриття п'ятниці, 27 травня.

У понеділок розрахунків не було через святковий день у США. Обидва зразки показують щоденний приріст з середи.

Наразі станом на 31 травня 13:34 за київським часом ціна на Brent становить 119,35 дол., а WTI — 118,52 дол.

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Динаміка цін на нафту
Динаміка цін на нафту / Фото: скріншот

Динаміка цін на нафту
Динаміка цін на нафту / Фото: скріншот

В додаток до всього не варто забувати і про інші причини, що впливають на формування цін:

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  • зростання попиту напередодні пікового літнього автомобільного сезону в США та Європі;
  • відкриття Китаю.

"Це безумовно дуже оптимістично для ціни на нафту, враховуючи напруженість у постачаннях. Ціна на нафту зараз рухається до березневих максимумів", – сказала Тіна Тенг, ринковий аналітик CMC Markets.

Зауважимо,що ціни на нафту злетіли в березні до найвищого рівня з 2008 року і зросли більш ніж на 55% цього року.

Що входить до шостого пакету санкцій?

Санкції проти РФ, про які домовилися лідери ЄС, такі:

  • від міжнародної платіжної системи SWIFT відключать ще три російські банки, зокрема і найбільшого кредитора Росії Сбербанк;
  • російським компаніям заборонять надавати консультаційні послуги, а також вони не зможуть торгувати низкою хімічних речовин;
  • обмеження введуть і для Аліни Кабаєвої, колишньої олімпійської гімнастки, яка, як зазначено в документі ЄС, "тісно пов'язана" з Путіним;
  • санкції є і проти патріарха Кирила, який очолює РПЦ та активно підтримує Путіна й війну проти України (як зазначають у Bloomberg, Угорщина, була проти цього пункту);
  • обмеження накладуть на десятки військовослужбовців, зокрема й на осіб, яких визнали винними у воєнних злочинах у Бучі;
  • з обмеженнями зіткнуться і компанії, що постачають обладнання, матеріали та послуги для російських збройних сил.

Джерела видання повідомляють, що з пакету була виключена заборона росіянам купувати нерухомість у ЄС. Однак важливо, що все ж таки діятиме часткова заборона на російську нафту.

Раніше ми писали, чому "Роснафті" стає все гірше і гірше.

Також ми розповідали, яка країна погодилася закуповувати російський газ і вже планує підписати трьохрічний контракт.

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