Подкупили дешевизной? Еще одна страна согласилась на закупку российского газа

Контракт на поставку газа из страны-агрессора хотят подписать на три года

Такое решение лидеры двух стран приняли после телефонного разговора / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Сербия намерена подписать с Россией контракт на три года, который позволит ей закупать газ агрессора по низким ценам в течение всего этого времени. Соответствующее решение было принято после разговора президентов двух стран — Александра Вучича и Владимира Путина.

Об этом информирует РТС.

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Так, цена, озвученная Россией, для Сербии оказалась крайне выгодной. Вучич уже направил письмо директору "Газпрома" Алексею Миллеру, чтобы 30 мая обсудить новые объемы газа, ведь из-за промышленного прогресса его страна нуждается большего количества газа.

Более того, президент Балканской страны обсудил с Путиным дальнейшее строительство газового хранилища в Сербии.

Эмбарго на российскую нефть

В ближайшее время ЕС планирует принять шестой пакет санкций против РФ, предусматривающий эмбарго относительно сырья агрессора, а также предоставление Венгрии и Словакии срока до конца 2024 года для отказа от российской нефти, а это на два года больше, чем в остальных странах ЕС. Но Венгрия заявила, что ей нужно еще больше времени, чтобы снизить зависимость от российской нефти.

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ЕС согласился выплатить компенсацию за последствия после запрета импорта.

Впоследствии Венгрия определилась с суммой, за которую готова "продать" свое согласие на нефтяное эмбарго против агрессора.

Речь идет о 700-750 млн евро. В этой сумме:

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500-550 млн евро потенциальных инвестиций в нефтеперерабатывающие мощности в течение 4 лет. Это связано с тем, что они рассчитаны именно на российскую нефть, и чтобы переработать другие виды сырья, нужны инвестиции;

200 млн евро стоимости расширения мощности трубопровода через Адриатическое море. Сколько времени это займет, точно не известно, однако "цена на газ в Венгрии повысится на 55%".

Ранее мы рассказывали, как Индия пошла фактически на шантаж России и манипулирует ценами на нефть агрессора.

Также мы писали, что Россия нашла покупателя на нефть и газ.