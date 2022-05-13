Industry
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
⚽ Динамо - Флора: видеоонлайн ⚡ Битва за "Азовсталь" 🇪🇺 Мы на Евровидении - 2022 ⚠ Бензиновый кризис
СЕГОДНЯ Industry Энергетика

Хотят зарабатывать: Россия нашла покупателя на свои газ и нефть

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
13 мая, 19:59
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Представитель Талибана уже сообщил о подробностях переговоров
Россия договаривается с Талибаном о поставках нефти и газа
Россия договаривается с Талибаном о поставках нефти и газа / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Россия уже ищет новых покупателей на свои энергоносители среди представителей радикального исламистского движения "Талибан". Страна-терорист хочет продавать в Афганистан неть и газ.

О переговорах сообщает российское издание "Коммерсантъ".

Реклама

По словам временного поверенного в делах Афганистана от сформированного "Талибаном" правительства Джамала Насир Гарвала, страна хочет сотрудничать с Росиией на условиях инвестиций.

"Мы заинтересованы в закупках топлива, газа, это то, в чем нуждается наша страна в первую очередь", – рассказал Насир Гарвал российским журналистам.

Он также заявил, что руководство Афганистана согласно подписать "конкретные соглашения" о поставках из России.

Реклама

При этом транспортировка энергоносителей в страну, которой сейчас руководит терорристическая организация, возможен только по газопроводу TAPI.

Объект еще строится, его планировали запустить в 2017 году, но не получилось из-за войны. "Талибан" после прихода к власти высказался за продолжение проекта. Мощность "трубы" достигнет 30 млрд кубометров природного газа в год.

Россия грозится отключить газ Европе

Финляндия и Россия могут прекратить транспортировку голубого топлива в европейскую страну. По предварительной информации, произойти это может 21 мая – на следующий день после истечения установленного россиянами срока для ответа на их требование оплачивать топливо в рублях.

Реклама

Правительство и компании Финляндии предполагают также, что РФ может отключить от своего газа и другие страны ЕС, которые не захотят выполнять условия Кремля.

Ранее мы писали о Болгарии, которая нашла нового поставщика газа после того, как Россия перекрыла стране поставки своего голубого топлива, и писали как Газпром и Роскосмос обходят западные санкции.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Industry
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Нефтевой рынок
Больше новостей
Деньги
Больше новостей
Техно
Больше новостей
Голубое топливо
Больше новостей
Важное в Украине
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Фьючерсы
Сколько стоит нефть
Крепость Мариуполя
Все о символе несгибаемости украинцев
Читать
Рейтинг
Энергетические гиганты
1
CNPC (Китай) CNPC (Китай)
2
Saudi Aramco (Саудовская Аравия) Saudi Aramco (Саудовская Аравия)
3
BP (Великобритания) BP (Великобритания)
4
ExxonMobil (США) ExxonMobil (США)
5
Royal Dutch Shell (Великобритания) Royal Dutch Shell (Великобритания)
Кто получит выгоду от войны
Денежный вопрос
Что будет с ценами на бензин?
Узнать
Анализ
Материальные потери экономики
1
Недвижимость Недвижимость
$32,6 млн
2
Инфраструктура Инфраструктура
$31,6 млн
3
Объекты добычи и переработки Объекты добычи и переработки
$11,9 млн
4
Социальные объекты Социальные объекты
$8,5 млн
5
Объекты энергетики Объекты энергетики
$3,7 млн
6
Ценное движимое имущество Ценное движимое имущество
$2,77 млн
7
С/х объекты и лесное хозяйство С/х объекты и лесное хозяйство
$1 млн
Восстановление
Внутри мира Зеленского
Как вам новая обложка Time?
Энергетическое топливо
Мировая добыча угля (тонн в 2021 г.):
1
Китай Китай
3,92 млрд
2
Индия Индия
793 млн
3
Индонезия Индонезия
576 млн
4
США США
528 млн
5
Россия Россия
470 млн
6
Австралия Австралия
429 млн
7
ЕС ЕС
329 млн
Будущее рынка угля
Эмбарго на нефть
В ЕС созрели для изоляции РФ
Читать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
39,56
37,68
42,63
32,99
-
37,74
42,63
32,36
-
37,59
42,59
31,50
-
-
44,74
36,13
-
-
-
34,59
-
37,68
42,63
33,97
-
37,68
44,70
33,97
-
37,68
42,63
34,56
-
37,68
42,63
31,37

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Industry
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять