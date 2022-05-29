Підкупили дешевизною? Ще одна країна погодилася на закупівлю російського газу

Контракт на постачання газу з країни-агресора хочуть підписати на три роки

Таке рішення лідери двох країн ухвалили після телефонної розмови / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Сербія намірена підписати з Росією контракт на три роки, який дозволить їй закуповувати газ агресора за низькими цінами протягом всього цього часу. Відповідне рішення ухвалили після розмови президентів двох країн — Олександра Вучича та Володимира Путіна.

Про це інформує РТС.

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Так, ціна, озвучена Росією, для Сербії виявилася вкрай вигідною. Вучич вже направив лист директору "Газпрому" Олексію Міллеру, щоб 30 травня обговорити нові обсяги газу, адже через промисловий прогрес його країна потребує більшої кількості газу.

Ба більше, президент Балканської країни обговорив з Путіним подальше будівництво газового сховища в Сербії.

Ембарго на російську нафту

Найближчим часом ЄС планує ухвалити шостий пакет санкцій проти РФ, що передбачає ембарго щодо сировини агресора, а також надання Угорщині та Словаччині строку до кінця 2024 року для відмови від російської нафти, а це на два роки більше, ніж у решти країн ЄС. Але Угорщина заявила, що їй потрібно ще більше часу, щоб зменшити залежність від російської нафти.

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ЄС погодився виплатити їй компенсацію за наслідки після заборони імпорту.

Згодом Угорщина визначилася із сумою, за яку готова "продати" свою згоду на нафтове ембарго проти агресора.

Йдеться про 700-750 млн євро. У цій сумі:

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500-550 млн євро потенційних інвестицій у нафтопереробні потужності протягом 4 років. Це повʼязано з тим, що вони розраховані саме на російську нафту, і щоб переробити інші види сировини, потрібні інвестиції;

200 млн євро вартості розширення потужності трубопроводу через Адріатичне море. Скільки це потребуватиме часу, достеменно не відомо, однак "ціна на газ в Угорщині підвищиться на 55%".

Раніше ми розповідали, як Індія пішла фактично на шантаж Росії і маніпулює цінами на нафту агресора.

Також ми писали, якого Росія знайшла покупця на свою нафту та газ.