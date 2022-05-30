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СЕГОДНЯ Industry Энергетика

"Роснефти" все хуже и хуже – что происходит с акциями компании

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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30 мая, 13:52
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Рассказываем, что происходит на бирже с российскими ценными бумагами 30 мая
Акции "Роснефти" летят вниз
Акции "Роснефти" летят вниз / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Акции крупнейшей российской государственной нефтедобывающей компании "Роснефть" после небольшого роста на прошлой неделе снова начали падать.

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов.

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В понедельник, 30 мая, по состоянию на 13:00 акции упали на 1,93% по сравнению с предыдущим днем и негативная динамика продолжается.

Как ни странно, на прошлой неделе акции "Роснефти" укрепились выше 400 рублей, но уже сегодня снова упали ниже этой отметки.

Акции "Роснефти" продолжают падать
Акции "Роснефти" продолжают падать / Фото: скриншот

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Цены на нефть снова взбунтовались

30 мая цены на черное золото резко выросли до двухмесячного максимума, например нефть эталонной марки Brent подорожала до самого высокого уровня с конца марта.

Стоимость июльских фьючерсов выросла на 0,4% до 119,89 долларов за баррель, а на нефть марки WTI на 0,5% до 115,67 долларов за баррель.

Почему нефть дорожает?

Основная причина скачка цен это предстоящие встречи лидеров ЕС, которые пройдут 30 и 31 числа.

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На них будет обсуждаться шестой пакет санкций против России за войну в Украине, в том числе - эмбарго на российскую нефть, которое в предыдущие разы блокировала Венгрия.

Если эмбарго будет принято, это может усугубить ситуацию на рынке сырой нефти, который перегружен из-за стремительно растущего спроса на различные виды топлива.

"Сегодня" ранее писали, почему Венгрия не дает ударить по главной финансовой артерии Кремля и рассказывали, какие изменения из-за этого уже внесли в документы пакета антироссийских санкций лидеры ЕС.

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Военные ОВГЗ — это разновидность облигаций. Мало чем отличаются от обычных ценных бумаг. Приобретая их, вы поддерживаете ВСУ и нашу экономику в военное время, а приятным бонусом получаете до 11,5% годовых.
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2
Инфраструктура Инфраструктура
$31,6 млн
3
Объекты добычи и переработки Объекты добычи и переработки
$11,9 млн
4
Социальные объекты Социальные объекты
$8,5 млн
5
Объекты энергетики Объекты энергетики
$3,7 млн
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Ценное движимое имущество Ценное движимое имущество
$2,77 млн
7
С/х объекты и лесное хозяйство С/х объекты и лесное хозяйство
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1
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Индонезия Индонезия
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США США
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Россия Россия
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