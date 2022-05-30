"Роснефти" все хуже и хуже – что происходит с акциями компании

Рассказываем, что происходит на бирже с российскими ценными бумагами 30 мая

Акции "Роснефти" летят вниз / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Акции крупнейшей российской государственной нефтедобывающей компании "Роснефть" после небольшого роста на прошлой неделе снова начали падать.

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов.

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В понедельник, 30 мая, по состоянию на 13:00 акции упали на 1,93% по сравнению с предыдущим днем и негативная динамика продолжается.

Как ни странно, на прошлой неделе акции "Роснефти" укрепились выше 400 рублей, но уже сегодня снова упали ниже этой отметки.

Акции "Роснефти" продолжают падать / Фото: скриншот

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Цены на нефть снова взбунтовались

30 мая цены на черное золото резко выросли до двухмесячного максимума, например нефть эталонной марки Brent подорожала до самого высокого уровня с конца марта.

Стоимость июльских фьючерсов выросла на 0,4% до 119,89 долларов за баррель, а на нефть марки WTI на 0,5% до 115,67 долларов за баррель.

Почему нефть дорожает?

Основная причина скачка цен это предстоящие встречи лидеров ЕС, которые пройдут 30 и 31 числа.

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На них будет обсуждаться шестой пакет санкций против России за войну в Украине, в том числе - эмбарго на российскую нефть, которое в предыдущие разы блокировала Венгрия.

Если эмбарго будет принято, это может усугубить ситуацию на рынке сырой нефти, который перегружен из-за стремительно растущего спроса на различные виды топлива.

"Сегодня" ранее писали, почему Венгрия не дает ударить по главной финансовой артерии Кремля и рассказывали, какие изменения из-за этого уже внесли в документы пакета антироссийских санкций лидеры ЕС.