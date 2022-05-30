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"Роснафті" все гірше і гірше – що відбувається з акціями компанії

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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30 травня, 13:52
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Розповідаємо, що відбувається на біржі із російськими цінними паперами 30 травня
Акції "Роснафти" летять униз
Акції "Роснафти" летять униз / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Акції найбільшої російської державної нафтовидобувної компанії "Роснафта" після невеликого зростання минулого тижня знову почали падати.

Про це свідчать дані біржових торгів.

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У понеділок, 30 травня, станом на 13.00 акції впали на 1,93% порівняно з попереднім днем і негативна динаміка триває.

Як не дивно, минулого тижня акції "Роснефти" зміцнилися вище 400 рублів, але вже сьогодні знову впали нижче за цю позначку.

Акції "Роснафти" продовжують падати
Акції "Роснафти" продовжують падати / Фото: скріншот

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Ціни на нафту знову збунтувалися

30 травня ціни на чорне золото різко виросли до двомісячного максимуму, наприклад нафта еталонної марки Brent подорожчала до найвищого рівня з кінця березня.

Вартість липневих ф'ючерсів зросла на 0,4% 119,89 доларів за барель, а на нафту марки WTI на 0,5% до 115,67 доларів за барель.

Чому нафту дорожчає?

Основна причина стрибка цін – це майбутні зустрічі лідерів ЄС, які пройдуть 30 та 31 числа.

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На них обговорюватиметься шостий пакет санкцій проти Росії за війну в Україні, зокрема – ембарго на російську нафту, яке у попередні рази блокувала Угорщина.

Якщо ембарго буде прийнято, це може погіршити ситуацію на ринку сирої нафти, який перевантажений через попит, що стрімко зростає, на різні види палива.

"Сьогодні" раніше писали, чому Угорщина не дає вдарити по головній фінансовій артерії Кремля та розповідали, які зміни через це вже внесли до документи пакету антиросійських санкцій лідери ЄС.

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