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Ціни на нафту знову збунтувалися: скільки коштує Brent та WTI

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні
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30 травня, 10:59
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Розповідаємо, як світові ринки відреагували на новий виток переговорів ЄС та Угорщини про зорі російської нафти
Нафта стрімко дорожчають на тлі саміту ЄС
Нафта стрімко дорожчають на тлі саміту ЄС / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

30 травня ціни на нафту зросли до двомісячного максимуму. Еталонна марка Brent подорожчала до найвищого рівня з кінця березня

Про це свідчать дані Reuters.

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Так, липневі ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 0,4%. 119,89 доларів за барель. Ф'ючерси на нафту марки WTI зросли на 0,5% 115,67 доларів за барель.

Чому нафту дорожчає?

Головна причина – 30 та 31 травня лідери Європейського Союзу проведуть низку зустрічей, на яких обговорюватимуть шостий пакет санкцій проти Росії за війну в Україні. Трейдери чекають, чи домовляться в ЄС щодо заборони російської нафти.

"Я не думаю, що було б перебільшенням припустити, що спекулянти готуються до стрибка ринку нафти після саміту ЄС", – сказав журналістам керуючий партнер SPI Asset Management Стівен Іннес.

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Що буде далі?

Аналітики вважають, що ембарго на російську нафту посилить ситуацію на ринку сирої нафти, який і без того перевантажений через попит на бензин, дизельне паливо і авіагас напередодні пікового літнього сезону в США і Європі.

Ембарго на нафту

Європейський Союз поки що не може домовитися про нові санкціях проти Росії. Переговори про заборону морського постачання російської нафти продовжаться 30 травня.

Європа не може погодити шостий пакет санкцій через Угорщину, яка категорично виступає проти обмежень на поставки російського чорного золота. Уряд вважає, що їм потрібно більше часу, щоб знизити залежність від російської нафти.

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Тим часом у ЄС пропонують заборонити імпорт морської нафти, але не запроваджувати ембарго на головний нафтопровід "Дружба".

Так у Європі сподіваються догодити Угорщини і спонукати країни блоку підтримати шостий пакет обмежень.

Раніше ми розповідали, хто та як скуповує російську нафту дешево, і писали, як Україні добитися від Угорщини угоди на ембарго з нафти РФ.

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