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Цены на нефть снова взбунтовались: сколько стоит Brent и WTI

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня
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30 мая, 10:59
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Рассказываем, как мировые рынки отреагировали на новый виток переговоров ЕС и Венгрии о зарете российской нефти
Нефть стремительно дорожают на фоне саммита ЕС
Нефть стремительно дорожают на фоне саммита ЕС / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

30 мая цены на нефть выросли до двухмесячного максимума. Эталонная марка Brent подорожала до самого высокого уровня с конца марта

Об этом свидетельствуют данные Reuters.

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Так, июльские фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,4% до 119,89 долларов за баррель. Фьючерсы на нефть марки WTI выросли на 0,5% до 115,67 долларов за баррель.

Почему нефть дорожает?

Главная причина — 30 и 31 мая лидеры Европейского Союза проведут ряд встреч , на которых будут обсуждать шестой пакет санкций против России за войну в Украине. Трейдеры ждут, договорятся ли в ЕС о запрете российской нефти.

"Я не думаю, что было бы преувеличением предположить, что спекулянты готовятся к скачку рынка нефти после саммита ЕС", – сказал журналистам управляющий партнер SPI Asset Management Стивен Иннес.

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Что будет дальше?

Аналитики считают, что эмбарго на российскую нефть усугубит ситуацию на рынке сырой нефти, который и без того перегружен из-за растущего спроса на бензин, дизельное топливо и авиакеросин в преддверии пикового летнего сезона в США и Европе.

Эмбарго на нефть

Европейский Союз пока не может договориться о новых санкциях против России. Переговоры о запрете морских поставок российской нефти продолжатся 30 мая.

Европа не может согласовать шестой пакет санкций из-за Венгрии, которая выстпает категорически против ограничений на поставки российского черного золота. Правительство считает, что им нужно больше времени, чтобы снизить зависимость от российской нефти.

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Тем временем в ЕС предлагают запретить импорт морской нефти, но не вводить эмбарго на главный нефтепровод "Дружба".

Так в Европе надеются угодить Венгрии и побудить страны блока наконец-то поддержать шестой пакет ограничений.

Ранее мы рассказывали, кто и как скупает российскую нефть по дешевке, и писали, как Украине добиться от Венгрии соглашения на эмбарго по нефти РФ.

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