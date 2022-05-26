Пішли на серйозний ризик: Росія та Китай вигадали нову схему для перевезення нафти

Схема з перевантаженням у морі дозволяє збільшити кількість рейсів

Росія дає свою нафту Китаю морем / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Західні санкції заважають швидким постачанням російської нафти до Китаю, попри невелику відстань між країнами. Тому зараз постачання чорного золота відбувається з перевантаженням у морі.

Про це пише видання Bloomberg.

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Зазначається, що дедалі більше судновласників побоюються потрапити під міжнародні санкції, тож не дають свої танкери для завантаження нафтою Росії. А схема з перевантаженням у морі дозволяє збільшити кількість рейсів тими суднами, які є у розпорядженні РФ.

Постачання нафти зараз виглядають так:

невеликі танкери типу "Афрамакс" чи Long Range-2 завантажують нафтою на терміналі у Владивостоці;

нафту перекачують на супертанкери на рейді біля порту Йосу в Південній Кореї.

Такий маршрут збільшує час доставки нафти до одержувача, але водночас зростає ефективність цього каналу: що коротші рейси, то частіше можна завантажувати наявні танкери.

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За інформацією журналістів видання, у схемі з транспортування нафти в Китай задіяні щонайменше дві компанії КНР: судновласник Cosco Shipping і трейдер Unipec.

Китай нарощує покупку російської нафти

Найбільший попит у Китаї має російська нафта марки ESPO через коротку відстань доставки і тому, що більшість інших покупців уникають купувати чорне золото у Росії через війну в Україні.

У травні з російського порту "Козьміно" до Китаю прибудуть 33 вантажі ESPO. Це буде найбільшим місячним надходженням принаймні з 2016 року.

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Раніше "Сьогодні" вже розповідали, з чиєю допомогою Росія й надалі продає свою нафту по всьому світу. Також ми писали, що відбувається з цінами на нафту.