Brent і WTI зміцнюють позиції: що відбувається з цінами на нафту

Розповідаємо про ціни на нафтові ф’ючерсні контракти на європейській біржі

Коротко про ціни на нафту / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Станом на 25 травня ціни на еталонні марки нафти у світі продовжують зростати.

Редакція "Сьогодні" промоніторила дані європейської біржі ICE та пропонує дізнатися, на скільки піднялася вартість барелів Brent і WTI.

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Липневі ф’ючерси на нафту Brent зросли на 1,07% та становлять 114,78 долара за барель. Найнижчу вартість встановили зранку – 113,91 дол./барель і відтоді вона лише зростає.

Ціни на нафту Brent, ICE

Ф’ючерсні контракти на американську нафту West Texas Intermediate (WTI) також піднялися на 1,12% – до 111 дол./барель. Зранку найнижча вартість була на рівні 110,34 дол./барель, але за кілька годин піднялася та втримує позиції.

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Ціни на нафту WTI, ICE

Що впливає на ціни?

Як пише Reuters, на світовому ринку нафта продовжує дорожчати, з огляду на обмежене постачання. Трейдери також очікують зростання попиту на сировину з початком літнього сезону для водіїв у США, які є одним з найбільших споживачів чорного золота.

Глобальне постачання нафти зменшується через санкції Заходу проти Росії. Ті країни, де ще не запровадили ембарго, уникають російських енергоносіїв. Водночас у ЄС все-таки готуються офіційно ввести новий пакет санкцій із забороною імпорту російської нафти.

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За словами представника SPI Asset Management Стівена Іннеса, існує явна заборона на імпорт нафти з РФ у США та Велику Британію. Відтак нафтові компанії, які не мають формальних обмежень, не хочуть купувати сировину, щоб не потрапити під санкції. Водночас в адміністрації Байдена ведуть переговори з Індією щодо скорочення закупівель з Росії.

Ситуація в США та Китаї

30 травня у Сполучених Штатах відзначають День пам’яті та вшановують полеглих американських військовослужбовців. Невдовзі також розпочнеться літній сезон для водіїв, тому нафтові компанії очікують зростання попиту на паливо.

А ось бензинові запаси США скорочуються. Лише на вихідних 21-22 травня Американський інститут нафти відзвітував про те, що в країні стало на 4,2 млн барелів менше. Запаси дистилятів також знижуються.

Окрім цього, найбільший у світі імпортер нафти – Китай знову відновлює свою промислову діяльність після карантину через COVID-19. Із 1 червня у Шанхаї мають намір скасувати всі обмеження, тож у перший місяць літа, очікувано, світові закупівлі ресурсу зростуть.

Стабільний покупець для РФ

Поки американці ведуть перемовини з Індією щодо скорочення закупівель російської нафти, Китай активно нарощує імпорт на Далекому Сході. За підрахунками експертів, травневі потоки будуть на 20% вищими за норму.

Великий попит має нафта марки ESPO з Росії. Усе через те, що її відносно недалеко доставляти, а також через шалені знижки, з огляду на те, що більшість покупців відмовилися від російських енергоносіїв.

Китайці активно купують нафту не лише для промислових потреб, а й для заповнення сховищ. Завбачливості їх навчила пандемія коронавірусу. Найближчим часом з російського порту "Козьміно" до Китаю мають прибути 33 вантажі ESPO, що є найбільшим надходженням з 2016 року.

Раніше "Сьогодні" писали, що після збройного конфлікту з Україною Росія може опинитися під впливом Китаю. Дізнайтеся також, хто допомагає Росії продавати нафту по всьому світу.