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СЕГОДНЯ Industry Энергетика

Идут на рекорд? Мировые цены на нефть резко рванули вверх

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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31 мая, 15:06
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Рассказываем, как недавно принятый шестой пакет санкций повлиял на мировые цены на нефть
Цены на нефть вернулись к росту
Цены на нефть вернулись к росту / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня, скриншот

Частичное эмбарго на российскую нефть, о котором договорились страны ЕС, подтолкнуло мировые цены на эталонные марки к росту.

Об этом сообщает Reuters.

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Так, фьючерсы на нефть марки Brent на июль 31 мая подорожали на 1,13 долл. к новому двухмесячному максимуму 122,80 долл. за баррель. Фьючерсы на американскую нефть марки WTI торговались на уровне 118,25 долл. за баррель, что на 3,18 долл. выше уровня закрытия пятницы, 27 мая.

В понедельник расчетов не было из-за праздничного дня в США. Оба образца показывают ежедневный прирост со среды.

По состоянию на 31 мая 13:34 по киевскому времени цена на Brent составляет 119,35 долл., а WTI — 118,52 долл.

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Динамика цен на нефть
Динамика цен на нефть / Фото: скриншот

Динамика цен на нефть
Динамика цен на нефть / Фото: скриншот

В дополнение ко всему не стоит забывать и о других причинах, влияющих на формирование цен:

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  • рост спроса в преддверии пикового летнего автомобильного сезона в США и Европе;
  • открытие Китая.

"Это безусловно очень оптимистично для цены на нефть, учитывая напряженность в поставках. Цена на нефть сейчас движется к мартовским максимумам", – сказала Тина Тенг, рыночный аналитик CMC Markets.

Заметим, что цены на нефть взлетели в марте до самого высокого уровня с 2008 года и выросли более чем на 55% в этом году.

Что входит в шестой пакет санкций?

Санкции против РФ, о которых договорились лидеры ЕС, таковы:

  • от международной платежной системы SWIFT отключат еще три российских банка, в том числе и крупнейшего кредитора России Сбербанк;
  • российским компаниям запретят предоставлять консультационные услуги, а также не смогут торговать рядом химических веществ;
  • ограничения введут и для Алины Кабаевой, бывшей олимпийской гимнастки, которая, как указано в документе ЕС, "тесно связана" с Путиным;
  • санкции есть и против патриарха Кирилла, который возглавляет РПЦ и активно поддерживает Путина и войну против Украины (как отмечают в Bloomberg, Венгрия, была против этого пункта);
  • ограничения наложат на десятки военнослужащих, в том числе лиц, признанных виновными в военных преступлениях в Буче;
  • с ограничениями столкнутся и компании, поставляющие оборудование, материалы и услуги для российских вооруженных сил.

Источники издания сообщают, что из пакета был исключен запрет россиянам покупать недвижимость в ЕС. Однако важно, что все-таки будет действовать частичный запрет на российскую нефть.

Раньше мы писали, почему "Роснефти" становится все хуже и хуже.

Также мы рассказывали, какая страна согласилась закупать российский газ и уже планирует подписать трехлетний контракт.

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