Идут на рекорд? Мировые цены на нефть резко рванули вверх

Частичное эмбарго на российскую нефть, о котором договорились страны ЕС, подтолкнуло мировые цены на эталонные марки к росту.
Об этом сообщает Reuters.
Так, фьючерсы на нефть марки Brent на июль 31 мая подорожали на 1,13 долл. к новому двухмесячному максимуму 122,80 долл. за баррель. Фьючерсы на американскую нефть марки WTI торговались на уровне 118,25 долл. за баррель, что на 3,18 долл. выше уровня закрытия пятницы, 27 мая.
В понедельник расчетов не было из-за праздничного дня в США. Оба образца показывают ежедневный прирост со среды.
По состоянию на 31 мая 13:34 по киевскому времени цена на Brent составляет 119,35 долл., а WTI — 118,52 долл.
В дополнение ко всему не стоит забывать и о других причинах, влияющих на формирование цен:
- рост спроса в преддверии пикового летнего автомобильного сезона в США и Европе;
- открытие Китая.
"Это безусловно очень оптимистично для цены на нефть, учитывая напряженность в поставках. Цена на нефть сейчас движется к мартовским максимумам", – сказала Тина Тенг, рыночный аналитик CMC Markets.
Заметим, что цены на нефть взлетели в марте до самого высокого уровня с 2008 года и выросли более чем на 55% в этом году.
Что входит в шестой пакет санкций?
Санкции против РФ, о которых договорились лидеры ЕС, таковы:
- от международной платежной системы SWIFT отключат еще три российских банка, в том числе и крупнейшего кредитора России Сбербанк;
- российским компаниям запретят предоставлять консультационные услуги, а также не смогут торговать рядом химических веществ;
- ограничения введут и для Алины Кабаевой, бывшей олимпийской гимнастки, которая, как указано в документе ЕС, "тесно связана" с Путиным;
- санкции есть и против патриарха Кирилла, который возглавляет РПЦ и активно поддерживает Путина и войну против Украины (как отмечают в Bloomberg, Венгрия, была против этого пункта);
- ограничения наложат на десятки военнослужащих, в том числе лиц, признанных виновными в военных преступлениях в Буче;
- с ограничениями столкнутся и компании, поставляющие оборудование, материалы и услуги для российских вооруженных сил.
Источники издания сообщают, что из пакета был исключен запрет россиянам покупать недвижимость в ЕС. Однако важно, что все-таки будет действовать частичный запрет на российскую нефть.
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