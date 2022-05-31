Идут на рекорд? Мировые цены на нефть резко рванули вверх

Рассказываем, как недавно принятый шестой пакет санкций повлиял на мировые цены на нефть

Цены на нефть вернулись к росту / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня, скриншот

Частичное эмбарго на российскую нефть, о котором договорились страны ЕС, подтолкнуло мировые цены на эталонные марки к росту.

Об этом сообщает Reuters.

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Так, фьючерсы на нефть марки Brent на июль 31 мая подорожали на 1,13 долл. к новому двухмесячному максимуму 122,80 долл. за баррель. Фьючерсы на американскую нефть марки WTI торговались на уровне 118,25 долл. за баррель, что на 3,18 долл. выше уровня закрытия пятницы, 27 мая.

В понедельник расчетов не было из-за праздничного дня в США. Оба образца показывают ежедневный прирост со среды.

По состоянию на 31 мая 13:34 по киевскому времени цена на Brent составляет 119,35 долл., а WTI — 118,52 долл.

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Динамика цен на нефть / Фото: скриншот

Динамика цен на нефть / Фото: скриншот

В дополнение ко всему не стоит забывать и о других причинах, влияющих на формирование цен:

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рост спроса в преддверии пикового летнего автомобильного сезона в США и Европе;

открытие Китая.

"Это безусловно очень оптимистично для цены на нефть, учитывая напряженность в поставках. Цена на нефть сейчас движется к мартовским максимумам", – сказала Тина Тенг, рыночный аналитик CMC Markets.

Заметим, что цены на нефть взлетели в марте до самого высокого уровня с 2008 года и выросли более чем на 55% в этом году.

Что входит в шестой пакет санкций?

Санкции против РФ, о которых договорились лидеры ЕС, таковы:

от международной платежной системы SWIFT отключат еще три российских банка , в том числе и крупнейшего кредитора России Сбербанк;

, в том числе и крупнейшего кредитора России Сбербанк; российским компаниям запретят предоставлять консультационные услуги, а также не смогут торговать рядом химических веществ;

предоставлять консультационные услуги, а также не смогут торговать рядом химических веществ; ограничения введут и для Алины Кабаевой , бывшей олимпийской гимнастки, которая, как указано в документе ЕС, "тесно связана" с Путиным;

, бывшей олимпийской гимнастки, которая, как указано в документе ЕС, "тесно связана" с Путиным; санкции есть и против патриарха Кирилла, который возглавляет РПЦ и активно поддерживает Путина и войну против Украины (как отмечают в Bloomberg, Венгрия, была против этого пункта);

который возглавляет РПЦ и активно поддерживает Путина и войну против Украины (как отмечают в Bloomberg, Венгрия, была против этого пункта); ограничения наложат на десятки военнослужащих , в том числе лиц, признанных виновными в военных преступлениях в Буче ;

, в том числе лиц, признанных ; с ограничениями столкнутся и компании, поставляющие оборудование, материалы и услуги для российских вооруженных сил.

Источники издания сообщают, что из пакета был исключен запрет россиянам покупать недвижимость в ЕС. Однако важно, что все-таки будет действовать частичный запрет на российскую нефть.

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Также мы рассказывали, какая страна согласилась закупать российский газ и уже планирует подписать трехлетний контракт.