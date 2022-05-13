Газовий шантаж: як РФ відкриває новий енергетичний фронт проти України та ЄС

Вітренко заявив, що на окупованих територіях почали красти газ із української ГТС / Фото: Колаж: Сьогодні

Війна Росії проти України виглядає дуже неординарно, якщо врахувати той факт, що протягом більш ніж двох з половиною місяців бойових дій, наша країна продовжує транзит російського газу до Європи. Загинули десятки тисяч людей, зруйновано тисячі будинків, а російський газ справно постачається до Європи. В Україні це пояснюють тим, що ми мусимо виконувати свої транзитні зобов'язання, щоб ЄС не мав спокуси реанімувати "Північний потік-2".

Цього тижня російські війська окупували територію, де розташована компресорна станція "Новопсков" у Луганській області. Через це Україна перекрила маршрут, який проходить через цю територію та запропонувала Росії перенаправити транзит через підконтрольні території. Москва від пропозиції відмовилась. "Сьогодні" розбиралися, чим загрожує скорочення транзиту Україні, Європі та Росії.

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Мінус третина транзиту

"Ніколи такого не було і знову". Росія використовує газ як зброю шантажу проти інших країн. Приблизно такими словами колишнього російського прем'єра Черномирдіна можна охарактеризувати події Москви на енергетичному фронті.

Поки ЄС не може погодити шостий пакет санкцій, де проти російської нафти буде введено санкції, Москва перейшла у наступ на газовому фронті. Російські війська захопили одну з ділянок української ГТС, якою здійснюється транзит палива і відмовляються переносити транзит на підконтрольні Україні ділянки.

Наша країна відмовляється здійснювати транзит через окуповану Росією територію через те, що в руках РФ опинилася газовимірювальна станція "Сохранівка", де здійснювався облік палива, що надходить з РФ. Через цю ділянку проходило близько третини всього російського газу у напрямку ЄС.

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Україна називає таку ситуацію форс-мажором та вимагає перенести транзит на інші ділянки. А Росія вважає, що в цьому немає жодного форс-мажору, і це Україна порушує договір про транзит.

У РФ заявляють, що немає технічної можливості перенести транзит на інші ділянки. Українська сторона заявляє, що Росія збільшувала транзит через "Суджу", коли проводила ремонти своїх газопроводів. До цієї ділянки підходять російські потужності, які вдвічі перевищують необхідні за контрактом обсяги транзитного газу.

У підсумку в Німеччині вже заявили, що обсяг транзиту в цю країну через Україну скоротився на 25%.

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Україна піде до суду

Глава "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив, що на окупованих територіях почали красти газ з української ГТС. Тому постачати його колишнім маршрутом неможливо.

Якщо ж Росія відмовиться зберігати обсяги постачання через підконтрольні Україною території, то наша країна звернеться до суду, адже згідно з транзитним контрактом там є пункт "качай або плати".

Пам'ятається, що у 2019 році ми з Міллером підписали транзитний контракт зі становищем "качай або плати". Тож чи подавати газ для транзиту – це право Газпрома вирішувати. А платити, навіть якщо не подаєш газ – це борг за контрактом. Якщо не буде оплати, то це виглядає так, що має бути новий арбітраж. "Можемо повторити?" - написав Юрій Вітренко на своїй сторінці у Facebook.

Газовий шантаж продовжується

Потрібно розуміти, що суперечки у суді – це тривала процедура. А ціни на газ у Європі після відмови Росії змінювати маршрут постачання різко зросли.

Експерти в один голос говорять, що таким чином Росія намагається створити ще більший дефіцит газу в Європі, щоб реанімувати проєкт "Північний потік-2". До того ж, внаслідок зупинки транзиту мешканці Луганської та Донецької областей України залишилися без газопостачання. Найімовірніше, Росія звинуватить у цьому нашу країну.

Водночас, Німеччина вже заявила, що не погодиться на шантаж з боку Росії. У Берліні кажуть, що не мають наміру підключати газопровід "Північний потік-2", щоб компенсувати скорочення постачання газу через Україну.

Там кажуть, що дефіцит, що утворився, частково компенсується завдяки збільшення постачань з Норвегії та Нідерландів.

"Проєкт "Північний потік-2" був заморожений після того, як Росія напала на Україну, і ніхто не має наміру підключати його знову", – сказала представник Міністерства енергетики Німеччини Анніка Айнхорн.

За її словами, більша частина російського газу до Німеччини приходить газопроводом "Північний потік-1". При цьому Німеччина зобов'язалася припинити імпорт російського газу пізніше 2024 року.

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