Газовый шантаж: как РФ открывает новый энергетический фронт против Украины и ЕС

Витренко заявил, что на оккупированных территориях начали воровать газ из украинской ГТС / Фото: Коллаж: Сегодня

Война России против Украины выглядит весьма неординарно, если учесть тот факт, что на протяжение более чем двух с половиной месяцев боевых действий, наша страна продолжает транзит российского газа в Европу. Погибли десятки тысяч людей, разрушен тысячи домов, а российский газ исправно поставляется в Европу. В Украине это объясняют тем, что мы должны исполнять свои транзитные обязательства, чтобы у ЕС не было соблазна реанимировать "Северный поток-2".

На этой неделе российские войска оккупировали территорию, где находится компрессорная станция "Новопсков" в Луганской области. Из-за этого Украина перекрыла маршрут, который проходит через эту территорию и предложила России перенаправить транзит через подконтрольные территории. Москва от предложения отказалась. "Сегодня" разбирались, чем грозит сокращение транзита Украине, Европе и России.

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Минус треть транзита

"Никогда такого не было и вот опять". Россия использует газ, как оружие шантажа против других стран. Примерно такими словами бывшего российского премьера Черномырдина можно охарактеризовать действия Москвы на энергетическом фронте.

Пока ЕС не может согласовать шестой пакет санкций, где против российской нефти будут введены санкции, Москва перешла в наступление на газовом фронте. Российские войска захватили один из участков украинской ГТС, по которой осуществляется транзит топлива и отказываются переносить транзит на подконтрольные Украине участки.

Наша страна отказывается осуществлять транзит через оккупированную Россией территорию из-за того, что в руках РФ оказалась газоизмерительная станция "Сохрановка", где осуществлялся учет поступающего из РФ топлива. Через этот участок проходило около трети всего российского газа в направлении ЕС.

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Украина называет такую ситуацию форс-мажором и требует перенести транзит на другие участки. А Россия считает, что в этом нет никакого форс-мажора и это Украина нарушает договор о транзите.

В РФ заявляют, что не имеют технической возможности перенести транзит на другие участки. Украинская же сторона заявляет, что Россия увеличивала транзит через "Суджу", когда проводила ремонты своих газопроводов. К этому участку подходят российские мощности, которые в два раза превышают необходимые по контракту объемы транзитного газа.

В итоге, в Германии уже заявили, что объем транзита в эту страну через Украину сократился на 25%.

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Украина пойдет в суд

Глава "Нефтегаза" Юрий Витренко заявил, что на оккупированных территориях начали воровать газ из украинской ГТС. Поэтому поставлять его прежним маршрутом невозможно.

Если же Россия откажется сохранять объемы поставки через подконтрольные Украиной территории, то наша страна обратится в суд, ведь согласно транзитному контракту, там есть пункт "качай или плати".

Помнится, что в 2019 году мы с Миллером подписали транзитный контракт с положением "качай или плати". Поэтому подавать ли газ для транзита – это право Газпрома решать. А вот платить, даже если не подаешь газ – это долг по контракту. Если не будет оплаты, то это выглядит так, что должен быть новый арбитраж. "Можем повторить?" – написал Юрий Витренко на свое странице в Facebook.

Газовый шантаж продолжается

Нужно понимать, что споры в суде – это долгая процедура. А цены на газ в Европе после отказа России менять маршрут поставок резко выросли.

Эксперты в один голос говорят о том, что таким образом Россия пытается создать еще больший дефицит газа в Европе, чтобы реанимировать проект "Северный поток-2". Кроме того, в результате остановки транзита, жители Луганской и Донецкой областей Украины остались без газоснабжения. Скорее всего, Россия обвинит в этом нашу страну.

Между тем Германия уже заявила, что не согласится на шантаж со стороны России. В Берлине говорят, что не намерены подключать газопровод "Северный поток-2", чтобы компенсировать сокращение поставок газа через Украину.

Там говорят, что образовавшийся дефицит частично компенсируется за счет увеличения поставок из Норвегии и Нидерландов.

"Проект "Северный поток-2" был заморожен после того, как Россия напала на Украину, и никто не собирается подключать его снова", – сказала представитель Министерства энергетики Германии Анника Айнхорн.

По ее словам, большая часть российского газа в Германию приходит по газопроводу "Северный поток-1". При этом Германия обязалась прекратить импорт российского газа не позднее 2024 года.

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