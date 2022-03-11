І знову заборона: Канада більше не імпортуватиме нафтопродукти з РФ

Канада заборонила імпорт російської нафти / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Через війну проти України на Росії посипалися санкції та заборони від світової спільноти. Вслід за США та Великою Британією від російської нафти відмовилась і Канада.

Про це йдеться у повідомленні, опублікованому на сайті канадського уряду.

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"Правила забороняють будь-якій особі в Канаді або будь-якому канадцеві за межами Канади імпортувати або купувати певні конкретні нафтопродукти з Росії або в особи, що знаходиться в ній", – йдеться у заяві уряду.

Проте є виняток. Заборона на імпорт не стосується товарів, якщо договір на їхнє ввезення, купівлю або придбання уклали до моменту, коли набув чинності указ про санкції.

Попередні заборони на імпорт нафти

Раніше і президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден 8 березня оголосив про заборону імпорту російських енергоносіїв – нафти, газу, вугілля та всіх інших. Крім цього, Штати забороняють нові інвестиції в російський паливно-енергетичний комплекс.

За словами Байдена, це удар по головній артерії російської економіки.

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Слідом за США про ембарго на російську нафту оголосила Велика Британія, однак відмовитись від неї країна планує до кінця року.

Також "Сьогодні" розповідали, що більша частина російської нафти, яка була експортована з портів, залишилась поза попитом. Що нині відбувається з цінами на нафту і на що чекати далі?

Крім того, ми повідомляли, що ЄС готується відмовитися від російської нафти, газу та вугілля.