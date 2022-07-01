Кінця поки що не видно? Що відбувається з видобутком нафти в РФ

Видобуток нафти в РФ вийшов на довоєнний рівень / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Через ембарго на російську нафту багато держав відмовляються від купівлі енергоресурсів агресора. Проте у Кремлі впевнено заявляють, що видобуток нафти відновився до довоєнного рівня.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Так, за словами віцепрем'єра РФ Олександра Новака, у червні 2022 року в країні видобували 9,9 млн бар. чорного золота на добу.

"У червні практично вийшли на рівень лютого. Тоді ми видобували 10,2 млн б/д, у березні-квітні знижували приблизно до 9 млн б/д. Зараз, у червні, в середньому маємо 9,9 млн б/д", – сказав чиновник.

Він також упевнений, що влітку Росії повернуть квоти на видобуток нафти в рамках угоди з ОПЕК+.

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"Роль Росії у дії угоди буде однією з ключових, як і раніше було" , – наголосив Новак.

За даними ОПЕК, Росія може видобувати в липні 0,833 млн барелів нафти на добу, у серпні – 11 млн б/д. Таким чином, у Кремлі РФ розраховують збільшити видобуток нафти влітку більш ніж на 1 млн. б/д.

Що з цінами на нафту?

Вартість нафти демонструє зниження першого дня липня. Основна причина – побоювання з приводу рецесії, що призводить до зниження фондових індексів третій тиждень поспіль.

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Так, ф'ючерси на нафту марки Brent, за даними Investing, станом на 1 липня 8:36 за київським часом подешевшали на 0,22% — до 108,79 доларів за барель. Ф'ючерси на нафту марки WTI з постачанням у серпні подешевшали на 0,44% до 105,27 доларів за барель.

Раніше "Сьогодні" розповідали, хто купує російську нафту у рекордних обсягах, і писали, що у Туреччині знайшли запаси нафти на 1 млрд дол.