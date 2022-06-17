Мінус 400 млн доларів: у російської "Татнафти" відібрали всі активи в Україні

Активи "Татнафти" віддали Україні / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні
В Україні заарештовані активи російської "Татнафти" віддали Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА).
Про це повідомило Державне бюро розслідувань.
У ГБР зазначили, що майно, рахунки та корпоративні права російської компанії було заарештовано 31 травня 2022 року в рамках розслідування кримінального провадження.
"Вони започатковані російською нафтовою компанією Татнафта, яка постачає нафтопродукти для потреб підрозділів міністерства оборони російської федерації", – сказано у повідомленні.
Зазначається, що наразі правоохоронці заарештували 115 об'єктів нерухомого майна Татнафти. Серед них:
- нафтобази;
- заправні станції;
- нежитлові будинки;
- земельні ділянки.
Також під арештом перебувають 118 бензовозів та автомобілів компанії.
Україна примусово вилучає майно Росії
Ще у травні Верховна Рада затвердила указ президента Володимира Зеленського про націоналізації майна РФ.
Депутати дозволили рішуче вилучити корпоративні права у розмірі 99,7% Промінвестбанку, що належить "ВЕБ.РФ", та 100% Міжнародного резервного банку, що належить Ощадбанку Росії.
Також у цих банків вилучать фінансові активи, зокрема право вимоги боргу "ВЕБ.РФ" до Промінвестбанку, Ощадбанку до МР Банку та обох "дочок" російських банків до юридичних осіб.
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