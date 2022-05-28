Нагло і безпринципно! Росію звинуватили у крадіжці української металопродукції

Дії Росії вважають піратськими / Фото: Колаж: Сьогодні

Гірничо-металургійний холдинг "Метінвест" Ріната Ахметова та Вадима Новинського заявив про піратські дії з боку Російської Федерації у вигляді крадіжки металопродукції в порту Маріуполя, призначеної для іноземних споживачів.

Як повідомляють в компанії, на день початку війни в порту Маріуполя була металургійна продукція, що виробляється на підприємствах групи "Метінвест" – металургійних комбінатах "Азовсталь" та ММК ім. Ілліча.

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"Зазначена металургійна продукція має бути експортована покупцям із різних країн, включаючи Іспанію, Італію, Бельгію, Грецію, Португалію й Туреччину", - констатується у заяві.

На момент початку військового вторгнення в акваторії маріупольського порту було зафіксовано декілька комерційних суден: Smarta (Ліберія), Azov Concord (Мальта), Azburg (Домініка), Tzarevna (Мальта), Blue Star I (Панама) та Lady Augusta (Ямайка), на які вже було завантажено 28 тис. тонн металопродукції.

При цьому наголошується, що існує високий ризик, що зазначені судна окупанти використовують для розкрадання та незаконного вивезення металургійної продукції, що належить групі "Метінвест".

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"Незаконні дії із захоплення та відновлення роботи маріупольського порту явно свідчать про те, що зазначену металопродукцію окупанти можуть вивозити орієнтовно в порти у Ростові, Таганрозі, Новоросійську, Туапсе та окупованого Севастополя з метою подальшого незаконного продажу вкраденої продукції до країн Африки та Азії, які не підтримують санкційну політику щодо РФ", — йдеться в заяві.

Зауважимо, що за міжнародним правом та законодавством України дії представників країни-агресора щодо збройного захоплення торгових суден та продукції групи "Метінвест" мають усі ознаки піратства та порушення законів і звичаїв війни у вигляді мародерства, які є важкими міжнародними злочинами.

Як резюмують у заяві, група "Метінвест" докладе всіх можливих законних зусиль для притягнення всіх винних та їхніх спільників до суворої юридичної відповідальності.

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"Метінвест" є вертикально інтегрованою гірничодобувною групою компаній, що управляє активами в кожній ланці виробничого ланцюга від видобутку ЗРС і вугілля та виробництва коксу до випуску напівфабрикатів і кінцевої продукції зі сталі, трубопрокату і рулонів, а також виробництва іншої продукції з високою доданою вартістю. Група складається з видобувних і металургійних підприємств, що розташовані в Україні, Європі та США, має мережу продажу з охопленням усіх ключових світових ринків.

Бізнес об’єднався

Раніше ми розповідали, що після 24 лютого українські бізнесмени зі списку Forbes об’єдналися заради спільної мети – перемоги над російським агресором. З перших днів війни вони перераховують гроші на армію та підтримку переселенців.

Зокрема, ще в березні Рінат Ахметов відкрито назвав російське вторгнення воєнним злочином та сконцентрував свій бізнес на підтримці українців.

"Весь наш бізнес, всі наші підприємства сконцентровані тільки на одному – допомагати людям вижити, робити все, щоб вони не залишилися сам на сам з бідою. І все, що в моїх силах, я роблю і буду для цього робити", – заявив бізнесмен.

Раніше ми розповідали, як український бізнес допомагає лікарням під час війни, а також писали, яку допомогу передали українським військовим.