Нові можливості: Фурса про джерела інвестицій у "зелену" енергетику України

Інтеграція в європейську енергосистему дала Україні нові можливості / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Інтеграція української енергосистеми в єдину електромережу ЄС відкриває нові можливості для інвестицій в відновлювану енергетику.

Таку думку висловив інвестиційний банкір Сергій Фурса в ефірі каналу "Україна 24".

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Він нагадав, що перед приєднанням до європейської ENTSO-E, українська енергетична система була спільна з російською. Це спричиняло великі проблеми з "зеленою" енергетикою.

"Зараз, коли ми приєднані до системи європейської, це дає можливості просто виробляти електроенергію в Україні і продавати в Європі, де вона набагато дорожча", – зауважив Фурса.

Інтеграція також відкрила додаткові можливості для інвестицій в Україну та розвиток того, що раніше було проблематично зробити, – відновлюваної енергетики.

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Ключова тема

За словами Сергія Фурси, в Європі тема переходу від викопного палива до "зеленої" енергетики є ключовою. Дуже важливою для цивілізованих країн є боротьба зі змінами клімату, а допомогти розв’язати проблему можуть якраз альтернативні джерела ресурсів.

Під час конференції в Лугано Україна презентувала план післявоєнного відновлення країни. Він передбачає інвестиції в розмірі 750 млрд доларів на 850 проєктів у різних галузях. Зокрема 130 млрд доларів планують скерувати на енергетику.

Українська влада має намір збільшити потужність "зеленої" енергетики в 3 рази – до 30 ГВт до 2032 року. Це дозволить країні стати одним із основних постачальників чистої енергії до Європи і розвивати інноваційні проєкти водневої енергетики.

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Головні плани з відбудови

Відповідно до плану відновлення України, багато важливих ініціатив планують здійснити у сфері енергетики, серйозний акцент зроблять на розвитку "зеленої" інфраструктури та забезпеченні країни власними ресурсами. Насамперед мають:

відбудувати пошкоджені окупантами енергетичні об’єкти, зокрема Кременецьку, Чернігівську та Охтирську ТЕЦ;

завершити нафтопровід Адамова Застава – Броди;

збільшити ядерні потужності країни (модернізація об’єктів, добудова нових блоків на Хмельницькій АЕС, спорудження заводу з виробництва ядерного палива та зберігання відходів).

Енергетичні потужності мають зростати: збудують пікові потужності на 1,5-2 ГВт і акумулятори на 0,7-1 ГВт. Розвиватимуть розумні мережі (smart grids). Українські виробники також мають налагодити продукування обладнання для вітрової енергетики – вежі, трансформатори, кабелі, батареї.

Збудують нові гідроелектростанції потужністю 3,5 ГВт, налагодять виробництво водню та інфраструктуру для його транспортування. В українських підземних сховищах зберігатимуть запаси газу як для України, так і для постачання в ЄС. Україна матиме доступ до LNG-терміналів Польщі, Греції, Хорватії, Туреччини, Італії, Німеччини.

Наявну газотранспортну систему модернізують для скорочення викидів метану, а також налагодять розробку газу зі щільних порід до 4,2 млрд кубометрів на рік. Запасів нафти та нафтопродуктів в Україні завжди має бути на 30 і більше днів.

Окрім цього, мають намір збудувати новий нафтопереробний завод (до 10 млн тонн) та розвивати виробництво біопалива (біоетанолу, біодизелю, біометану, біомаси) із сільськогосподарської продукції, залишків та відходів.

Розробка газу з традиційних родовищ в Україні має сягати 10 млрд кубометрів на рік. В Європу продаватимуть українські енергоносії, розширять канали постачання нафтопродуктів.

"Сьогодні" раніше розповідали, що в Україну мають зайти нові інвестиції, а також писали, скільки грошей виділить ЄС на відбудову нашої країни.