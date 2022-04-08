Обійдуться без Росії: у Великій Британії вигадали план, як забезпечити країну енергією

Велика Британія хоче позбутися енергетичної залежності / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Після того, як Російська Федерація здійснила повномасштабне вторгнення в Україну, світ почав поступово відмовлятися від російських ресурсів. ЄС 8 квітня оголосив про введення ембарго на закупівлі вугілля, інші країни також шукають шляхи для відмови від російської нафти на газу.

Щоб позбутися залежності від Росії, у Великій Британії розширили плани будівництва нових атомних електростанцій і морських вітрових електростанцій. Про це повідомляє Bloomberg.

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Ядерні потужності будуть потроєні

Ціни на рахунки за енергоносії у Великій Британії зросли на 54%. Це сталося після того, як підскочили оптові ціни на гази через війну в Україні.

Стратегія прем'єра Джонсона розрахована на те, що країна позбудеться енергетичної залежності. Вона передбачає, що до 2050 року буде потроєно наявні ядерні потужності країни, а також пришвидшено будівництво морських вітрових електростанцій.

"Це зменшить нашу залежність від джерел енергії, які піддаються нестабільним міжнародним цінам, які ми не можемо контролювати", – заявив Джонсон.

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За його словами через 30 років ядерна енергія забезпечуватиме 25% електроенергії країни порівняно з 16%, які є зараз.

Окрім цього, план включає такі пункти:

отримати до 95% електроенергії з низьковуглецевих джерел до 2030 року;

39 млн доларів на допомогу в розробці теплових насосів;

консультації щодо правил сонячних проєктів, потужність яких, за словами уряду, може збільшитися в п'ять разів до 2035 року;

подвоїти цілі для водневих проєктів.

Також планується створити Фонд підтримки ядерної енергетики у розмірі 120 млн фунтів стерлінгів (близько156 млн доларів).

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У британському уряді наголосили, що нові заходи створять додаткові 30 000 робочих місць у морській вітровій енергетиці, ще 3 000 у водневій та ще близько 5 000 у сонячній енергетиці.

Водночас деякі представники уряду розкритикували план, заявивши, що він "не скорочуватиме рахунки, не забезпечить енергетичну незалежність і не подолає клімачну кризу".

Як Китай розплачується за нафту з Росією

Раніше ми розповідали, що деякі великі російські банки відключили від міжнародної банківської системи SWIFT. Через це Росія не може отримувати долари від продажу нафти й вугілля. Тому китайські компанії вже здійснили перші покупки, заплативши власною валютою – юанями.

З моменту введення санкцій це будуть перші вантажі вугілля, які прийдуть до Китаю вже у квітні, і які були оплачені юанями. Також у травні прийдуть перші вантажі нафти, оплачені китайською валютою. Традиційно такі операції проводяться у доларах, але через санкції для Росії тепер це неможливо.

Також"Сьогодні" писали, що найбільші нафтопереробні компанії з Китаю відмовляються укладати нові угоди на російську нафту навіть попри знижки, і як РФ вдається обходити санкції Заходу.